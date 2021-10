Sanjuanenses avanzan a la final

La Academia Municipal CDM “Fabricando Campeonas” categoría 2003/4, 2005/6, consiguió su pase a los Juegos Populares Nacionales rumbo a Acapulco, sede que albergará a las delegaciones ganadoras.

Como lo ha sido desde hace 14 años el club peleará por estar entre los primeros lugares siendo un referente del fútbol de San Juan del Río e incluso a nivel nacional.

A cargo del entrenador Francisco Omar Guerrero Ruíz las jugadoras reforzarán su preparación de cara a la justa deportiva misma que se realiza tras el avance en el semáforo epidemiológico, en la que se dispone a recibir a más de 3 mil 200 deportistas quienes competirán en 4 disciplinas: artes marciales populares, futbol bandera blanca, futbol popular y boxeo, de acuerdo a datos del comité organizador.

Las jugadoras tienen sed de victoria por lo que dejarán todo esfuerzo en el campo, en una de las competencias más reñidas pues deberán hacer frente a grandes equipos como Zacatecas y el propio Aguascalientes explicó el profesor.

“Más allá de ganar un trofeo o una medalla está el proceso formativo. Al día de hoy no hay una final en la que no esté una jugadora que viene de CDM. Somos una gran opción por todo lo que se ha venido trabajando no me gusta engañar gente”, declaró el profesor.

El equipo sanjuanense ha contado con jugadoras de renombre, en sus como lo son María Isabela Moreno y Lorena Rangel quienes portaron el título de capitanas en Gallos Blancos. El nombre CDM viene del programa nacional de CONADE que era CEDEM (Centros Deportivos Municipales).