Santiago Tovar no pierde esperanza de ganar

El final del campeonato 2020 de la Nascar Peak México Series, se encuentra cerca y es por ello que varios pilotos buscan cosechar buenos puntos, uno de ellos es Santiago Tovar quién no pierde las esperanzas de conquistar un triunfo en Querétaro, pitas en la que hasta el momento en las tres ocasiones que han corrido en nuestra entidad, a conquistado solamente el cuarto lugar en cada una de ellas.

“Querétaro es una pista que me ha tratado muy bien, he tenido buenos resultados, Pole Position, Pódium, este año me ha quedado a deber llevamos tres carreras ahí y todas las he terminado en la cuarta posición y estoy seguro de que ahora serpa diferente y vamos a subir el podio, vamos a llevarnos la victoria. La clave será estar libre de contactos, tratar de mantener bien el coche, la verdad es que han sido carreras muy largas, más de dos horas, el factor de los fierros influye mucho, hay que llegar bien a la última media hora de carrera y así poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles y colarlos por la victoria” señaló Tovar.

Deportes Querétaro será crucial

El piloto del auto #26 de Freightliner/Quaker State/Briggs Equipment México/Monster Energy destacó que su objetivo al final de la campaña es estar entre los cinco primeros lugares del campeonato para lo cual “hay que cerrar de la mejor forma, hay que sumar esos puntos para colarnos al top cinco o top tres del campeonato y por supuesto buscar una victoria para mis patrocinadores”.

Santiago Tovar, confía en el buen trabajo que hará su equipo para entregarle un coche rápido y con el cual pueda competir desde el inicio, además invitó a los aficionados a que los aficionados sigan las incidencias del campeonato a través de la televisión, redes sociales y diferentes plataformas, pues serán nuevamente dos carreras a puerta cerrada por la contingencia sanitaria del Covid-19.