Sargento Rosales, ejemplo de disciplina

El Sargento José Antonio Rosales Ugalde es un referente de disciplina en San Juan del Río siendo representante por 5 ocasiones en el ultramaratón de Monterrey. Debutó en las distancias largas cuando apenas cumplió los 15 años, la edad mínima para poder realizar la prueba.

Rosales Ugalde ingresó a la institución del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario a finales del 2013 en donde mostraría un espíritu competitivo que lo llevaría a representar a México en competencias Internacionales de Atletismo, de formar parte de las convenciones de Acapulco, Michoacán, Querétaro.

Deportes Pentathlón universitario conmemora 78 aniversario

Orgulloso de formar parte del Pentatlón, Rosales ve en su institución un sinfín de actividades en las que no destaca por ser el mejor pero sí por el participar.

“Ingresé al Penthatlón porque me lo hizo notar mi hermano, a él le hicieron la invitación y yo asistí con él. De ahí nos gustó demasiado, todas las actividades. En la cuestión deportiva es en la que más me he enfocado. Soy entrenador deportivo en el ámbito de natación, imparto clases en la Escuela Santa Mónica y en la Escuela de Natación San Juan”, contó el Sargento.

La perseverancia fue el motor para que Rosales pasara de recluta a comandar la dependencia de San Juan del Río del 2017 al 2019 teniendo un personal de 85 gentes, niños, señorías, jóvenes, bajo su cargo.

Para este 2020, el Sargento cumpliría 6 años de participar en el ultramaratón, sin embargo, por la pandemia no se pudo llevar a cabo.

El deportista agradeció al Ingeniero Manuel Pérez Robles, quien le inculcó el correr y lo fue motivando a practicar el atletismo.

“No conocía mi lado deportivo hasta que entré a la institución, la persona que comandaba, el Ingeniero Manuel Pérez Robles, me inculcó la afición por correr de ahí me fui envolviendo en el atletismo, incluso llegué a competir en internacionales en distancias cortas y de velocidad, los 400 y mil metros planos.”.

Pese a las condiciones, el Sargento mantiene su fuerza, pues gustaría a futuro sumar una edición más de cruzar la meta.

“Es una experiencia que requiere de demasiada preparación física y mental porque hay partes en las que te quedas solo, no sabes ni que hace, debes estar preparado para esa situación de ir solo en la competencia”, finalizó el Sargento Rosales.