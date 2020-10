Se prepara para a conseguir el campeonato

Josué Eleazar Rojo Arteaga con 17 años, sabe que todo esfuerzo tiene su recompensa, fiel a Cuervos de San Juan del Río, se prepara para llevar al equipo a conseguir el campeonato.

Eliazar lleva la disciplina más allá del emparrillado, es estudiante de preparatoria y se esmera por concluir exitosamente sus estudios con miras a estudiar Medicina.

Deportes Espíritu competitivo

El deportista llegó a Cuervos sin saber nada del futbol americano, dudoso si se quedaba o no. Fue ahí cuando el head coach ´Don Bor´ le comentó que se diera oportunidad con los entrenamientos durante una semana de prueba.

“Pasó la semana y quedé encantado con el deporte, me gustó mucho la forma de entrenar, me gustó mucho los valores que te dejaba. Como te ayudaba como persona a no rendirte a que si ya estabas muy cansado y tus pies no te reaccionaban, como los coach y hasta los mismos compañeros te animaban, te aplaudían”, declaró el jugador.

La experiencia fue tan grata que de ese día son ya 3 años dedicado al equipo siendo parte de la historia del futbol americano en San Juan del Río, deporte que para Eliazar es dedicación, de alto respeto.

“Un deporte que te llena como persona, estudiante, amigo, como hijo. Te ayuda a ser mejor persona, hace que tu forma de ver muchísimas cosas, la fuerza para seguir con tus cosas, seguir luchando. A pensar que puedes más y seguir adelante”, expuso.

Deportes Raquel Sánchez aguerrida jugadora de Cuervos

El jugador agradeció a su familia, coaches, compañeros, quienes han sido pilar en su formación

“Las personas que me han apoyado mis compañeros de equipo, la porra, los coaches, mis abuelitos, mi hermano que también es jugador de Cuervos, mi papá, mi mamá, mi hermana, son los que más han estado ahí, me han echado porras, los que me llevan a mis partidos”.

Eliazar tiene claro su camino, desea seguir en el deporte como parte de mi salud, en el futbol americano y más si es en Cuervos.

Su personalidad competitiva lo ha ayudado en cada partido a luchar hasta el final, animando a su equipo a nunca rendirse.