Se prepara para Paris 2024

Carlos Javier Rojas López, arquero queretano, se prepara para lo que será el ciclo olímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, certamen al que espera ahora si conseguir su clasificación, una vez que se quedó a nada de estar en Tokio 2020, por lo que buscará una revancha deportiva y ahora si cumplir con su objetivo de representar a nuestro país en tan importante justa.

El arquero queretano se encuentra en nuestra entidad, entrenando de cara a los próximos compromisos que tiene, en los cuales se empezará a conformar la selección mexicana, por lo que Rojas López quiere formar nuevamente parte del equipo y cumplir su objetivo que es llegar a unos Juegos Olímpicos.

“Para mí es igual, tengo definidas mis metas, y no porque este ciclo no se haya dado, no quiere decir que no se pueda dar el siguiente, en mi caso seguiré preparándome para llegar más fuerte para el próximo”.

Rojas López conquistó, además, cuatro preseas en los Juegos Nacionales CONADE 2021, de las cuales una fue de primer lugar en arco recurvo doble, dos segundos lugares, uno de ellos en recurvo primer doble, mientras que el otro fue en recurvo sumatoria doble y un tercer lugar en la ronda individual modalidad recurvo.

Respectó a cómo vivió la pandemia y lo complicado que fue prepararse para las competencias, Carlos Javier Rojas López, señaló que todos los entrenamientos los tuvieron que adaptar para realizarlos en casa, lo cual fue muy demandante, pero a final de cuentas para él fue un año agradable por los resultados que obtuvo en los eventos en los que participó, además de que en próximas fechas regresará a la concentración con la selección en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

“Fue muy diferente a todas las experiencias que he tenido, para empezar, es algo que nadie había vivido, fue bastante demandante porque todos los entrenamientos tuvimos que adaptarlos a casa, perdimos los servicios del gimnasio y del campo, pero también fue un año agradable porque fue mi primer año como titular de selección, entonces pude competir tanto en un evento indoor como en el proceso de Tokio 2020”.