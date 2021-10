Se preparan para mundial master

Los atletas master de nuestra entidad, se encuentran preparándose arduamente, para lo que serán sus siguientes compromisos a fin de año, así como el Mundial que se desarrollará en el 2022 en Tampere, Finlandia, y en donde muchos de ellos buscan refrendar lo conseguido en la edición del 2019, pues por la pandemia no se pudo llevar a cabo el año pasado.

El grupo de atletas está conformado por Osvaldo Luna, Ma. Josefina Hurtado Carrillo, José Luis Leyva Saavedra, Berenice García Munguía, Antonio Ruíz Hijar, Servael García Munguía, Noé Barahona, entre otros más, quienes también se están preparando de forma ardua para encarar los compromisos que tienen en puerta y así llegar de la mejor forma posible al Mundial Master de Atletismo del 2022.

Luna Otero quién es el coordinador de este grupo de atletas master de nuestra entidad, destacó que la clasificación al mundial no se da por marcas, sin embargo, todos están preparándose para hacer un buen papel y mejorar lo que hicieron en el 2019, pues el año pasado no hubo campeonato mundial debido a la pandemia por el Covid-19.

“La clasificación al Mundial no es por marca, no es que te ganas el lugar, pero por la trayectoria que hemos tenido pues somos considerados para ir al mundial, este evento se iba a realizar en el 2020 en Canadá, pero por la pandemia se suspendió y ahora será en Tampere, Finlandia y estamos con toda la actitud y las ganas para hacer un buen evento. La primera es cuidarnos, no lesionarnos, mejorar nuestras marcas, ir progresivamente en cuestión de las marcas, ese es el objetivo que tenemos ahorita”.

Por otro lado, informó que para concluir el año tendrán algunos eventos, empezando por la Copa Dolores Hidalgo, que será a mediados del mes de noviembre, mientras que para concluir el año tendrán una justa en Veracruz y otra en el Estado de México, además de que para inicios del 2022 se realizará la Copa Corregidora, que está por definirse en cuanto a fechas y sede.

“Ahorita el 13 y 14 de noviembre vamos a Dolores Hidalgo a un evento que es una Copa importante de masters, de las pocas que hay, previas a un nacional así que esperamos tener buenos resultados, hay dos eventos más uno es en Veracruz y otra en el Estado de México para cerrar el año, para enero o febrero estamos planeando hacer el evento Copa Corregidora, que no sabemos si se va a hacer en el municipio de Corregidora o en el de Querétaro”.

Es importante señalar que estos atletas master tienen ya una buena trayectoria en esta disciplina, tal es el caso de Leyva Saavedra que, a sus 63 años, ha participado en los mundiales de Canadá, Italia, Estados Unidos, Brasil, Francia, Australia y España, los campeonatos NORCECA (Norte, Centroamérica y del Caribe) de Guatemala, Canadá y Puerto Rico y Centroamericanos de Nicaragua y Costa Rica, Ma. Josefina Hurtado Carrillo que ha participado en el mundial de Málaga, España, así como en el NORCECA de Canadá y Centroamericanos de Guatemala.

Berenice García Munguía, quien es corredora de 100 metros y lanzadora de Jabalina y de disco, ha competido en varios eventos nacionales, entre ellos en la prueba de lanzamiento de jabalina en el NORCECA en Canadá en 2019, en tanto Antonio Ruíz Hijar que es velocista y compite en las pruebas de 100 y 200 metros, así como salto de longitud, tiene un campeonato centroamericano de 1200 metros, en Guatemala 2019 participó en cien metros, salto de longitud y lanzamiento de disco, obteniendo en este último el tercer lugar, segundo en los salto de longitud y primer lugar en los cien metros planos.

Servael Garcia Munguía, tiene como su prueba principal la de 110 metros con vallas, 100 metros y muy eventualmente el 200 metros, así como el relevo 4 X 100, contando entre sus logros el campeonato en los 110 metros con vallas en el Centroamericano de Costa Rica en el 2018, segundo lugar en la misma prueba en el NORCECA del 2019 en Canadá, en tanto Noe Barahona es el que menos tiempo tiene en la categoría master del atletismo, con tan solo dos años y se especializa en lanzamiento de jabalina, bala y disco, pero de igual forma se está preparando arduamente para la Copa Dolores y el Mundial en Finlandia.