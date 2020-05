José Rubén Flores, capitán de la Selección Nacional de Maxi Basquetbol 70 señaló las claves que usó como equipo para ganar el Mundial de Nueva York y representar a México en los Panamericanos del año pasado.

En entrevista para El Sol de San Juan, declaró que el deporte es una disciplina que te acompaña todos los días de tu vida.

Declaró que lo básico en un país de una escuela, fábrica es que tenga equipos de trabajo, no sólo equipos de trabajo, equipos de alto rendimiento que es otro nivel. Cuando uno empieza a trabajar con equipos de alto rendimiento los resultados son formidables.

Deportes Anabell, destaca taekwondoín

“El día está dividido en 24 horas y las podemos dividir en 8 horas de descanso, 8 horas de preparación y las otras debe ser para algo personal. De niño mis papás me decían que si no estudiaba no me dejaban jugar”.

Fue así que logró jugar con la selección del Instituto Politécnico Nacional, dentro de la carrera como Ingeniero Mecánico con Maestría en Administración de Procesos Industriales estuvo entre los 5 mejores lugares.

Este año el Mundial iba a ser en España pero por la contingencia no se llevó a cabo.

“El año pasado prácticamente no hubo nada, desde que llegó López Obrador no ha habido competencias, las hay por nuestra cuenta pero nada por organización nacional”, explicó el jugador.

Después de que se jubiló del Politécnico, en 2011 empezó a jugar en los Nacionales. En el 2013 a la fecha ha formado parte del selectivo de basquetbol, aunque toda la vida hizo deporte, atletismo, futbol, jugando como reserva para el equipo del América como portero.

Todo empezó como un sueño en el 2013 ver jugar a los Regios contra Morelia lo que lo llevó a preguntarse por qué en San Juan del Río no había un equipo de 70 y más.

Señaló la importancia de una formación integral con el deporte y la educación.

“El estudio se va a acabar y el deporte nunca se acaba”, citó a su padre que le decía estas palabras.

A los lectores recomendó hacer algún tipo de deporte.

“Nunca dejes de activarte mínimo media hora porque es la forma de mantenerse física y mentalmente”, finalizó.