Senderismo, como en la vida, lo más ligero

Mónica Requena León es una mujer que gusta de retos, psicóloga de profesión, lleva una de sus más grandes amores, el senderismo y rapel con el grupo Caimanes Xtreme. Originaria de la Ciudad de México es residente de San Juan del Río desde hace 18 años.

De pequeña y en las salidas con la familia era muy intrépida, inquieta que gustaba subir a los árboles, de niña tuvo inquietud por estar activa. Su papá fue una persona muy activa que motivaba a ella y a sus hermanos a no tener miedo de hacer las cosas.

“Trascurrió mi vida y en la etapa de mamá lo dejé un poco cuando mis hijos eran más pequeños, porque mi ex esposo no es así. Lo retomé cuando conocí a Raúl Peña, vi sus imágenes, aquellas extremas y me dije tengo que estar ahí, y es como empezamos a tener un acercamiento, me invitó a realizar más actividades, campamentos y posteriormente rapel”, recordó Requena.

Es el senderismo y rapel lo que ha permitido a Mónica mantenerse en forma no sólo física sino mental, encontrando en su práctica muchos beneficios que pueden ser representados en la vida.

“La vida es como lo vivimos en el rapel una vez que ya estás colgado en la cuerda, en posición a descender ya no puedes retroceder, así en la vida hay decisiones que tomamos y no hay que retroceder, hay que hacerlo una vez que ya tomamos la decisión”, describió.

Mónica contó que hay que tener la claridad para empezar a tomar la decisión de cómo ir controlando las emociones, sintiendo en ocasiones adrenalina, pero no el miedo.

El enfrentar el miedo y fijarnos cómo hacer los movimientos para no lastimarse para al final sentirse satisfecho y orgulloso por lo que se ha lograd, dependiendo del grado de dificultad.

Foto: Cortesía | Mónica Requena León.

“En el caso del sendero, en una analogía con la vida es ir lo más ligero posible, caminando en la medida que tenemos la precaución de llevar lo necesario pero que sea suficiente implica el cansancio que tendremos, la cantidad de kilómetros que se recorran, una carga excesiva como regularmente lo hacemos en la vida y por lo tanto más pesada” agregó.

Con buena actitud es como la deportista hace frente en el rapel desde el 2018 disfrutando de cada lugar, paisaje, ventura en campamentos con los mismos Caimanes. A Mónica le atrae la altura. Si es un rapel corto lo disfruta pero no tiene la misma emoción que cuando es altura mayor y la vista que se puede apreciar. Si son cascadas la panorámica que sus ojos disfruta es mucho más, expuso.

El contacto con la naturaleza es sumamente importante, aspecto del que nunca deberíamos desconectarnos, apuntó la entrevistada.

“Quienes no son tan intrépidos de pronto no deberían olvidar acercarse a un espacio en donde hay naturaleza ya que te carga de una energía increíble, abrazar un árbol, estar con los pies descalzos en el pasto, en la tierra nos trae demasiados beneficios, no dejarlo de hacer, buscar la manera de llevarlo a cabo por salud física y emocional”.

A los lectores dijo valoren su vida en todo sentido. Las ideas, los hábitos que tengamos, la educación, el contexto social que nos rodee hace de nosotros quienes somos y aquí la importancia es identificar, auto observarnos qué tipo de vida estoy llevando.

“Podríamos pensar que estar sentado viendo la tele es bienestar, pero si aparentemente estar sentado disfrutando es rutina de todos los días implicará consecuencias de tener problemas para los movimientos físicos, repercute en otras aspectos. La salud física y mental, cuidar de ambas es fundamental. El estar haciendo algo que nos guste, tratar de encontrar algo que nos agrade pero que mi consecuencia mi bienestar”, finalizó.