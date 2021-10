Seremos rival duro de vencer: Gerardo Ramos

Los jugadores de Pioneros de Querétaro se están preparando arduamente para lo que será la temporada 2022 de la Liga de Futbol Americano de México (FAM), competencia en la que el mariscal de campo Gerardo “Talo” Ramos Pastrana aseguró serán un rival difícil de vencer, tanto en el emparrillado de La Pirámide, como de visitantes.

“Nos hemos estado preparando, cada quien, por nuestra cuenta, he platicado con mis compañeros y los he visto prepararse en el gimnasio y haciendo cardio; yo en lo personal también me he preparado e incluso ya comencé a lanzar un poco la pelota y a hacer ejercicios en el campo, creo que ya cuando podamos junarnos todo el equipo lograremos conjuntarnos bien y seremos un rival difícil de vencer”.

Deportes Pioneros pasa a la final

Una de las claves que ve para ser precisamente un rival difícil para el resto de los equipos, es la buena dupla que podrá hacer con Armand Shyne como corredor, pues aseguró que serán una dupla muy explosiva, además de que también hay corredores mexicanos de muy buen nivel, por lo que están muy bien armados en ese sentido.

“Es un buen tipo (Armand Shyne), cuando supe que lo había contratado el equipo lo contacté por WhatsApp para darle la bienvenida y hemos platicado mucho, si los coaches deciden que yo sea el quarterback titular, podremos explotar mucho con Shyne y podremos también aprovechar a los corredores mexicanos que tenemos, que son grandes jugadores también, como Adán Oliveros y “el arqui” (Erick Santoyo), pero también está “El Maza” Gómez, entonces tenemos talento en el backfield”.

Ramos Pastrana reconoció que se quedó con ganas de jugar ante la afición queretana en el 2020, sin embargo, aseguró que la afición queretana es la mejor, pues se entregan en cada partido y debido a la cercanía que hay con el campo, se imponen mucho ante los rivales, situación que ya le tocó vivir.

“Yo llegué a Pioneros después de la semana 3, nos tocó jugar en Dinos y afortunadamente conseguimos la victoria, después fuimos a Caudillos donde desarrollamos un gran partido y cuando ya nos tocaba jugar en nuestro estadio se vino la pandemia, pero tuve la fortuna de conocer a personas que llegaron incluso a ofrecerme su apoyo personal, a mí y a los extranjeros, lo cual es muy motivante. Me queda claro que la afición de Querétaro es muy entregada al equipo, me tocó conocerlos como rival y se metían mucho conmigo, en buena lid, pero con mucha energía, además, el hecho de tenerlos tan cerca impone a cualquier rival”.

Deportes Vamos a defender todo: Jackson

El mariscal de campo de la escuadra queretana, manifestó que no conoce al head coach Ricardo Cuanalo, pero no duda en que hará un buen trabajo con el equipo y en su caso, le ayudará mucho que se mantenga el coach Alejandro Oviedo como coordinador ofensivo, pues fue el que le ayudo a entender el sistema de Pioneros a su llegada a la escuadra queretana.

“Alex Oviedo me ayudó mucho, junto con Oliveros, a entender el sistema de Pioneros, que es muy complicado; cuando llegué, fue justo cuando pusieron a Tajonar de Coordinador Ofensivo y Oviedo era el Coach de Quarterbacks, el hecho de que Alex se quede como coordinador ofensivo me va a servir mucho. Soy muy malo para recordar nombres y aún no le pongo cara al Coach Cuanalo, pero estoy seguro que va a hacer un gran trabajo con el equipo”.