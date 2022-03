“Sirenita” Hernández Finaliza en primer lugar

La corredora Irene “Sirenita” Morán Hernández finalizó en primer lugar el ultra trail Desafío en las Nubes en los 32 kilómetros al llegar a la meta en 5:12:03 colocando así el nombre de San Juan del Río y la Tribu Correlona en lo alto. El segundo lugar fue para Nayeli Useda Miranda con un tiempo de 5:45:59 y tercero para Alejandra Esponda Batista con 6:08:02.

Deportes

“Fue una gran experiencia es la segunda ocasión en la que corro un ultra de 32 kilómetros. La primera ocasión fue en julio en Chiapas. Fue un gran desafío con todo lo que habíamos pasado por la pandemia, retomar ha costado trabajo más este tipo de eventos que requiere de mucho entrenamiento,” declaró la deportista.

El evento reunió a los mejores corredores en las distancias largas quienes tuvieron que poner a prueba su resistencia física pero sobre todo mental para superar el asedio del camino.

“Fue un gran desafío en altimetría. El terreno estaba muy resbaloso con mucho lodo”, explicó la atleta.

Deportes

“Sirenita” como con cariño le nombra la comunidad de corredores, empezó en 2019 en el mundo de las carreras.

“Fue cuando hice mi primera carrera empezando con 5 kilómetros, no sabía nada del tema. De ahí me he ido poco a poco, 10 kilómetros, fui subiendo 15 kilómetros, ahora ya estoy corriendo los 21 kilómetros. El salto a pasarme a 30 kilómetros. Es diferente a correr en asfalto que era lo que corría. Es diferente, me ha gustado”.

La deportista es originaria de Pedro Escobedo, sanjuanense de corazón quien tiene por meta seguir alcanzando metas, acompañada de sus amigos de la Tribu Correlona de San Juan del Río a quienes agradeció el apoyo y amistad.