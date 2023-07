Sobre silla de ruedas participan en los 5 kilómetros en Escobedo

En el marco del día Vida Independiente México, el equipo de basquetbol en silla de ruedas participó de la rodada de los 5 kilómetros que se llevó a cabo en Pedro Escobedo.

Sin contar con sillas de ruedas adecuadas para correr, pero si con mucho es como participaron, solicitando que políticos, empresarios volteen a verlos y puedan apoyarlos con patrocinios.

Deportes Basquetbolistas en potencia

Vida Independiente tiene por misión el integrar social y laboralmente a las personas usuarias de sillas de ruedas a través de la rehabilitación integral a fin que puedan ejercer su liderazgo social

Los entusiastas señalaron que el objetivo es invitar a que más personas formen parte, generen independencia y se beneficien del deporte. Acompañados de sus familias y amigos, abren camino en el deporte de la inclusión.

“Muchas veces las personas en sillas de ruedas no salen y no logran su independencia por la arquitectura de la ciudad. Faltan espacios, transporte, las calles no están diseñadas para personas con discapacidad”, expuso Pedro Enrique Bryant Ortigoza.

