Sueña con jugar en grande

Melissa Aryannee Herrera Meza es una mujer aguerrida, que además de ser maestra de primaria, es una gran jugadora para llevar a su equipo AICESA11 a coronarse campeón de la temporada de la Liga Deportiva F.C.

La futbolista tiene por meta incursionar en el futbol profesional, por lo que no descuida detalles para lograrlo. Con CEFORDE Lobos ha disputado 7 finales, logrando ganar 5 títulos.

Deportes Un gran sueño por cumplir

Desde pequeña mostró talento para merecer el título a mejor goleadora cuando aún cursaba la primara en el Torneo Bimbo. Ya en el Colegio Constantino, su profesor de Educación Física le ayudó para entrar al equipo “CDM” siendo su primer equipo con el que estaría por 4 años.

“Posteriormente me fui al equipo del Centro Unión, estuve jugando para ganar el torneo en Mazatlán. En la Universidad continuó con el equipo de la Normal de San Juan del Río y con el equipo CEFORDE Lobos, actualmente estoy con AICESA 11.

La pasión por el futbol llevó a la jugadora, originaria de la Ciudad de México, pero sanjuanense de corazón, a hacer pruebas para los equipos profesionales, Cruz Azul, después Morelia y finalmente Gallos Blancos. En los 3 equipos pasó los filtros, acercándose a ser jugadora profesional con Cruz Azul.

Foto: Cortesía | Melissa Herrera

Sin embargo, una lesión hizo que Melissa se alejara por un tiempo de la cancha.

“Me lastimé en los últimos entrenamientos, quiero imaginar que por eso no me tomaron en cuenta, llegué al último filtro, hice pruebas físicas, médicas hasta el último no fui requerida”, recordó Melissa.

Con sus actuales equipo, AICESA 11 y Libélulas, Melissa desea jugar una nueva final y sumar a su vitrina de triunfos un trofeo más.

La jugadora posee una personalidad determinante, para resaltar en donde se encuentra.

Deportes Avanza proyecto deportivo en Tequisquiapan

“En un curso con el equipo profesional de Gallos, como me vieron muy movida en algún momento me ofrecieron ser la preparadora física para el equipo femenil, pero como no tenía la carrera no se pudo, necesitaba una carrera para que me contrataran, me quedé con esa espinita, sería una excelente idea estudiar como preparadora física, seguir en el futbol pudiera ser amateur o profesional, lo más padre sería estar inmersa en el profesional”, declaró Herrera quien es ahora egresada de la Normal y trabaja como docente en Corregidora, Querétaro.

La naturaleza de Herrera es de una mujer altruista, humilde, que no sólo se preocupa sino se ocupa de sus compañeros, una persona fuerte que sabe sacar el carácter cuando es necesario. El futbol y la vida la han enseñado a manejar su temperamento.