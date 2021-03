Sueño a cumplir, llega a primera división

El jugador Jonathan Ortega López viajó a República Dominicana para reforzar las filas del equipo profesional Delfines, luego de una exitosa formación con CEFORAM Pachuca. Previo a tomar el vuelo, el jugador dio a conocer sus impresiones comprometiéndose a dar su mejor esfuerzo y hacer equipo con sus compañeros.

Luego de años de preparación, Ortega de Arlington, Texas, reforzó sus habilidades con el deportivo CEFORAM Pachuca que dirige el goleador profesional, Agustín “Chino” Morales Mota, para merecer la oportunidad de firmar contrato para jugar esta temporada tras horas de dedicación en cada entrenamiento, teniendo como fortalezas su disciplina y tenacidad.

Con 20 años de edad Jonathan llega a Delfines de República Dominicana para fortalecer las filas con el ánimo de mostrar el potencial y lo aprendido con CEFORAM Pachuca, deberá ganarse un lugar como titular con esfuerzo y constancias. Tiene por expectativas ganarse el cariño de la afición llevando a su equipo a levantar el trofeo.

Jonathan agradeció el apoyo de CEFORAM Pachuca, al profesor “Chino” Morales, a sus compañeros; más allá del esfuerzo físico, el jugador hace un gran sacrificio por estar alejado de su familia.

De padre mexicano, madre colombiana y siendo el mayor de los hermanos, Ortega muestra madurez seguro de alcanzar sus objetivos, y hacer historia en el futbol internacional.

“No tengo miedo a competir, me gusta ganar. Mi determinación, porque hago todo al cien y no dudo cuando se me presenta una oportunidad, pero sobre todo mi motivación, mi familia es muy importante porque me ha ayudado a lograr mis metas con su apoyo, los extraño y es difícil pero agradezco a ellos. Gracias a todo el equipo hoy tengo la oportunidad de buscar un lugar en primera división”.

El profesor Agustín Morales Mota mandó sus mejores deseos al profesional, exhortándolo a dar siempre lo mejor de sí, firme en sus sueños. Informó que al igual que los jugadores se suman a CEFORAM ya que es un proyecto serio que proyecta a los jugadores a continuar con pasos firmes en el futbol profesional, que se integran al club el 15 de marzo Basilio Hernández en la categoría 2007, Miguel Barajas en la 2005 y Ángel Padilla a las Fuerzas Básicas.

“Gracias a CEFORAM por la proyección, me llamó la atención venir al club. Me he preparado desde hace 7 meses de manera integral tanto en el tema físico, técnico, trabajando a doble sesión. He subido 16 kilógramos en masa muscular lo que mejoró mi potencia. Estoy muy contacto con los resultados”.