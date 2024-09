Taekwondoín tiene sed de triunfo, representará a México en Corea

Con una trayectoria de 12 años dentro del taekwondo, María Fernanda Ortiz, cinta negra, tercer Dan es una de las promesas deportivas, quien tiene sed por representar a México, siguiendo los pasos de los medallistas nacionales.

Fernanda es ejemplo de disciplina y carácter ha logrado superarse día con día en el arte marcial, esta vez representará a San Juan del Río con la selección de la Academia Pumas Performance San Juan del Río que tendrá una gira por Corea.

A cargo del profesor , el cinta negra octavo Dan, Víctor Alfonso Lozano, la deportista afina detalles para lo que será una gran experiencia, en la cuna del taekwondo.

“Me entusiasma mucho ya que he trabajado por ello por muchos años. Este deporte es maravilloso, me ha aportado muchas cosas a mi vida, Mi sueño siempre ha sido representar a mi país, por lo que este viaje es muy importante para mí. Agradezco a mis papás y profesores que me han apoyado en este camino”, explicó la deportista.

Con 16 años de edad es una de las taekwondoín que figura en la selección Pumas Performance, quien se esfuerza en cada entrenamiento por cumplir sus sueños, al mismo tiempo que cursa la escuela.

Fernanda estará en Corea del 5 al 12 de octubre, viaje que le servirá de crecimiento y aprendizaje en el arte marcial. Visitará la escuela Kang´s en donde estará en entrenamiento, tanto de formas como en combates.

La deportista es orgullosamente de la escuela Pumas, academia que es un referente del Taekwondo no solo en la entidad sino a nivel nacional, con más de 30 años de historia, en un inicio sus instalaciones estuvieron en San Marcos, hoy, se encuentran en Rayón número 105.