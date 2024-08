Taekwondoín Valeria González rumbo a Corea

Valeria Alejandra González, cinta negra segundo Poom forma parte de la selección de la Academia Pumas Performance San Juan del Río que estará de la gira por Corea, en el mes de octubre. A cargo del profesor, el cinta negra octavo Dan, Víctor Alfonso Lozano, la deportista afina detalles para lo que será una gran experiencia.

“Estoy muy emocionada por representar a mi escuela en Corea, me siento muy ilusionada por conocer una nueva cultura. Agradezco mucho a mis padres por el esfuerzo que hacen por llevarme a Corea”, declaró la seleccionada.

Con 14 años de edad es una promesa deportiva, quien ha tenido que superar lesiones para salir adelante y cumplir sus sueños, a lo largo de su carrera en las artes marciales, en la que suma 8 años.

“Agradezco al profesor Víctor que siempre me ha apoyado y me ha ayudado a no rendirme y superar las lesiones”, agregó la deportista quien hizo la invitación a la comunidad a practicar el taekwondo ya que le ha dado muchas amistades y buenas experiencias.

Alejandra estará en oriente del 5 al 12 de octubre, viaje que le servirá de crecimiento y aprendizaje en el arte marcial. Visitará la escuela Kang´s en donde estará en entrenamiento, tanto de formas como en combates.

Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

La deportista es orgullosamente de la escuela Pumas, academia que es un referente del Taekwondo no solo en la entidad sino a nivel nacional, con más de 30 años de historia, en un inicio sus instalaciones estuvieron en San Marcos, hoy, se encuentran en Rayón número 105.

Ha sido cuna de muchos jóvenes campeones, que han encontrado en el arte marcial una disciplina y vocación. Para ejemplo el multimedallista Salvado Pérez, destacado en Mundiales de Universiada.