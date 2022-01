Tarik Othón emocionado por debutar en Juriquilla

El rejoneador queretano Tarik Othón se dijo emocionado por presentarse en Provincia Juriquilla el 29 de enero, pues será su debut en tan importante plaza a la cual le tiene un cariño muy especial, por lo que espera tener una muy buena tarde como las que ha tenido en otras presentaciones, en donde ha salido como triunfador y dejando un muy buen sabor de boca.

“Muy agradecido por estar en este cartel, por presentarme nuevamente en mi tierra, debutar en una plaza con la que he tenido mucho acercamiento principalmente por la familia Torres Landa que son amigos de mucho tiempo, muy emocionado de poder debutar en ella, porque he venido cien veces y siempre he dicho que aquí quería torear algún día, los invitó a que vengan a una novillada muy importante, son novilleros con mucho futuro, que están haciendo las cosas muy bien”.

El joven de 18 años, manifestó que llega a esta importante presentación con una buena racha en su carrera, al tiempo que reiteró que la preparación es un tema de diario para poder realizar bien las cosas en el ruedo, mientras que en el tema de la ganadería que se lidiará en esta oportunidad, Río Tinto seguro dará de qué hablar pues ha escuchado que tiene muy buenas líneas.

“Es una plaza a la que le tengo mucha estima y muchas ganas de poder debutar en ella, venimos con varias corridas por detrás, con una buena racha, esta es una profesión de mucha disciplina y para ello hay que diario entrenar, así que la preparación se lleva diario ya tocarán la próxima semana entrenamientos con vacas, muy contento con la ganadería, he escuchado que tiene muy buenas líneas y seguro que dará mucho de qué hablar”.

Tarik Othón dio una exhibición y presentó algunos de los caballos con los que se estaría presentando en Provincia Juriquilla el 29 de enero, junto a los novilleros Arturo Gilio, Jorge Martínez y Manuel Perera, cartel que sin duda llama poderosamente la atención de los aficionados y que se dijo arrancará a las 17:00 horas, mientras que los boletos están en promoción al 3 X 2 para que se animen a ver a estos novilleros que también han dejado en claro su calidad y arte taurinos.