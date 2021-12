Tendrá Pioneros un Try Out

El equipo de futbol americano profesional, Pioneros de Querétaro tendrá un try out este fin de semana en las instalaciones de Arkansas State University Campus Querétaro, esperando contar con una gran cantidad de talento que quiera sumarse al equipo que participará en la Liga de Futbol Americano de México (FAM-YOX), además de que en esta oportunidad se realizaran pruebas a los jugadores que ya forman parte del roster, las cuales consistirán en pruebas de pista, campo y gimnasio.

El director de actividades deportivas de la franquicia, Abraham Toiber, informó que en esta oportunidad se podrán integrar todos los jugadores que así lo deseen, pues se hizo una convocatoria nacional, por lo que se espera una gran asistencia de jugadores, además señaló que se decidió hacer en las instalaciones de la Universidad de Arkansas por el apoyo y debido a que son unas instalaciones muy completas.

Deportes Querétaro sede del Nacional

“Estaremos en la Universidad de Arkansas State en Querétaro, porque nos están haciendo favor de brindarnos sus instalaciones, que son muy completas y por el convenio que tenemos de colaboración con dicha institución educativa, la verdad es que estamos muy interesados en tener al mejor talento y que esto garantice el mejor espectáculo a nuestros aficionados”.

Alberto de León, Head Coach del conjunto queretano, manifestó que se busca fortalecer ciertas áreas como lo es la línea defensiva y en algunos otros casos fortalecer lo que ya se tiene, además reiteró que nadie tiene su lugar asegurado hasta el momento en el equipo, por lo que estas pruebas que realizarán servirán para ir

“Nuestra base de jugadores es muy sólida, además de los jugadores extranjeros que estamos contactando, como es Armand Shyne, de los Red Raiders de Texas Tech y algunos más, pero sí necesitamos consolidar algunas áreas como la línea ofensiva por ejemplo y fortalecer lo que ya tenemos, por eso para nosotros es muy importante este try out, para lograr reclutar al mejor talento posible. El lugar se lo tienen que ganar los jugadores con su actitud y con sus marcas, de hecho, vamos a aprovechar este try out para también llevar a cabo el Pro Combine con nuestros jugadores veteranos para conocer la situación real de nuestros jugadores”.

El try out y Combine de esta escuadra queretana, se realizará este domingo 19 de diciembre a partir de las 11:40 horas en las instalaciones de Arkansas State University Campus Querétaro, la cual está ubicada en el municipio de Colón, reiterando que se espera una gran participación de jugadores tanto nacionales como algunos internacionales.