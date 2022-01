Tendrán solamente cien participantes

La edición 60 de la Carrera de las Cruces, se llevará a cabo el 5 de febrero a las 16:00 horas de manera presencial, aunque solamente con la participación de cien atletas, quienes se inscribirán el mismo día a partir de las 11:00 horas.

Jaime Ramirez, coordinador de la carrera fue el encargado de dar a conocer los pormenores de este evento, destacando que se llevará a cabo para seguir promoviendo el deporte y siguiendo las indicaciones de las autoridades en el tema de la cantidad de participantes.

"Como todos sabemos estamos atravesando una situación complicada como lo es la pandemia, se va a hacer una carrera simbólica, para cien personas, cien atletas que van a poder participar, no va a haber un costo de inscripción porque no va a haber una premiación como tal, será simbólica, será solamente para seguir conservando nuestra tradición y que no se pierda".

Deportes Correrán con causa

El coordinador de la carrera señaló que se tendrán playeras, medallas, Kits de recuperación, pero lo más importante, todos los corredores tendrán que presentar su certificado de vacunación contra Covid-19, pues de no hacerlo no podrán tomar parte en esta edición.

"Vamos a contar con playeras, medallas, Kits de recuperación, todo eso tipo de cosas para llevar una carrera de calidad y prestigio, la intención es guardar la integridad del corredor, algo importante y que nos hicieron énfasis las autoridades es que todo corredor que participe, tiene que presentar su certificado de vacunación, de no presentarlo no se podrán registrar ni participar".

El registro o inscripciones de los participantes se realizará el mismo día de la carrera, a partir de las 11:00 horas y hasta media hora antes de que inicie la competencia, esto para evitar aglomeraciones y tras su registro se les entregará su kit de corredor.

Deportes Se agotan los códigos para la carrera nocturna virtual

Edward Sánchez del Río, titular del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), reconoció la importancia de este evento al tiempo de reiterar el apoyo por parte del instituto, pero sobre todo a cumplir con los protocolos sanitarios.

"Reconocer la organización, es la carrera más antigua que existe en el estado y me queda claro que es una de las más antiguas del país, para mí es un gusto estar en esta carrera por todo lo que conlleva, es una carrera que tiene un sentido social, de historia, de tradición, con muchos retos, está edición va a ser una fiesta para todos los habitantes de Hércules y del municipio de Querétaro, los invito a que cumplamos los protocolos y sea una verdadera fiesta deportiva".