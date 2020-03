Djokovic dona un millón de euros contra el coronavirus en Serbia

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció este viernes que hizo un donativo de un millón de euros a Serbia para ayudar a su país en la lucha contra el nuevo coronavirus.

"Nuestro donativo está destinado a la compra de respiradores que son indispensables para salvar vidas y a la compra de otros equipamientos sanitarios", declaró Djokovic en una videoconferencia organizada por sus portavoces en Belgrado.

'Nole', que tiene su residencia fijada en Mónaco, se encuentra actualmente con su familia en Marbella (España), respetando las medidas de aislamiento decretadas por las autoridades de ese país.

Su estancia en España se debe a un "simple azar", precisaron los portavoces.

El número uno del tenis mundial, de 32 años, dijo que se esfuerza por mantener el "ánimo positivo" ante la pandemia y que estaba disfrutando al menos de compartir más tiempo con su familia.

"Próximamente voy a difundir en las redes sociales los ejercicios físicos que practico en nuestro apartamento", anunció.

"No recuerdo, desde que me convertí en padre, haber pasado tanto tiempo con mi familia", añadió Djokovic, que no habló de ningún tema relacionado directamente con el tenis.

Entre las actividades que realiza para pasar el tiempo en este confinamiento está leer un libro sobre "la historia de los serbios". Su esposa Jelena está leyendo la autobiografía de Gandhi.

Novak Djokovic agradeció a China su ayuda a Serbia, un país en el que se han registrado 460 infecciones por coronavirus, con un balance hasta ahora de siete fallecidos.

"Doy las gracias a China de todo corazón, en mi nombre y en el de toda la nación", dijo.

Pekín ha enviado a Serbia un equipo de especialistas encargados de aconsejar a las autoridades sobre las medidas a tomar para luchar contra la pandemia, así como tres aviones repletos de material médico.