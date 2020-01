Nadal brilla y Zverev deslumbra en el Abierto de Australia

Si Rafael Nadal brilló este martes bajo el sol de Melbourne para pasar a segunda ronda del Abierto de Australia, Alexander Zverev deslumbró después, ganándose el corazón del público local al prometer que si consigue ganar el torneo, donará el premio económico del mismo a la lucha contra los incendios que asolan el país.

El alemán, séptimo jugador mundial, anunció además que dará 10.000 dólares por cada victoria en el Open de Australia.

"Daré 10.000 dólares por victoria. Sé que no soy el favorito para ganar el torneo, pero si lo gano, ofreceré mi prima hasta el último céntimo" para la lucha contra los incendios, prometió tras clasificarse para la segunda ronda, derrotando al italiano Marco Cecchinato (77º), por 6-4, 7-6 (7/4) 6-3.

La prima del vencedor de la final del torneo es de 4,12 millones de dólares australianos (2,5 millones de euros), pero Zverev no precisó si hablaba de dólares estadounidenses o australianos.

Por su parte, Rafael Nadal se clasificó fácilmente para segunda ronda a expensas del boliviano Hugo Dellien (73º), al que ganó por 6-2, 6-3, 6-0, y seguirá su búsqueda de un vigésimo título de Grand Slam para igualar a Roger Federer.

"Es un buen debut. El tercer set en particular ha sido muy bueno. He jugado a un muy buen nivel", comentó el español, número uno

Nadal midió su esfuerzo

"En las dos primeras mangas, tuve un poco de cuidado, ya que no quería pasarme en el esfuerzo y al mismo tiempo no quería jugar mal. Simplemente quería ser sólido y no hacer faltas", dijo Nadal.

Nadal necesitó 2 horas y 2 minutos para imponerse, mientras que su gran rival suizo, Roger Federer, ganó en 1 hora y 21 minutos el lunes al estadounidense Steve Johnson (75).

El tenista balear de 33 años solo ha ganado una vez el Abierto de Australia, en 2009, siendo cuatro veces finalista.

"No me importa tener 20 títulos de Grand Slam o 15 o 16. Solo me preocupa seguir mi carrera tenística y disfrutar", dijo Nadal.

El español se enfrentará en la próxima ronda al argentino Federico Delbonis (76º), que se impuso al portugués Joao Sousa (59º), por 6-3, 6-4, 7-6 (7/3).

Por su parte, el austríaco Dominic Thiem (5º), uno de los candidatos a la sucesión de los tres mejores jugadores del mundo en el palmarés de un torneo de Grand Slam (Federer, Nadal y Djokovic se han repartido los doce últimos), también superó la primera ronda con facilidad al ganar al francés Adrian Mannarino (44º) 6-3, 7-5, 6-2.

El ruso Daniil Medvedev (4º) tuvo un buen debut frente al estadounidense Frances Tiafoe (50º) al que ganó por 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

Dudas sobre Sharapova

En el cuadro femenino, la checa Karolina Pliskova, número dos mundial y semifinalista el año pasado, venció a la francesa Kristina Mladenovic (41ª), por 6-1, 7-5.

La jornada estuvo también marcada por la nueva eliminación en primera ronda de un Grand Slam de la rusa Maria Sharapova, derrotada por 6-3, 6-4 por la croata Donna Vekic (20ª).

Esta derrota parece lanzar dudas sobre el futuro de la ahora 145ª mundial, pero que va a caer más allá de la 350ª plaza al término de este Open de Australia, donde llegó a octavos el año pasado.

Dese entonces no ha ganado ningún partido en un torneo de Grand Slam.

"No sé, no sé", respondió a la AFP a la pregunta de si volverá a Melbourne en 2021, siendo también vaga en su respuesta sobre la continuación de la temporada en 2020.

"Honestamente, me gustaría responder, pero no lo sé, simplemente. No he reflexionado sobre mi programa a partir de aquí", dijo la rusa.

Invitada por los organizadores, la que fuera número uno mundial, de 32 años, cayó a la 147 plaza mundial tras su derrota en primera ronda del US Open en agosto contra Serena Williams, su último partido de 2019.