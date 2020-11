Nadal pierde ante Thiem y jugará su futuro contra Tsitsipas

El tenista español Rafael Nadal, número 2 de la ATP, perdió este martes ante el austriaco Dominic Thiem (N.3), en dos sets, por 7-6 (9/7) y 7-6 (7/4), y se jugará el pase a semifinales del Masters el próximo jueves ante Stefanos Tsitsipas.

El tenista griego, número 6 del ránking y vigente campeón del 'Torneo de Maestros', se impuso en el otro partido del grupo 'Londres' al ruso Andrey Rublev en tres disputados sets, por 6-1, 4-6 y 7-6 (8/6), un resultado que clasifica automáticamente para semifinales a Thiem.

Con una victoria cada uno, Nadal y Tsitsipas se la jugarán el jueves por ver quién acompaña a Thiem en semifinales, mientras que Rublev ya está eliminado.

Con su victoria en dos horas y 25 minutos de intensa batalla, Thiem sumó dos triunfos en este Masters y quedaba muy cerca de la clasificación para las semifinales del torneo, un pase que se confirmó horas después.

"Creo que ha sido un gran partido del primer al último punto", destacó Thiem tras el partido.

"Tuve suerte al ganar el primer set, cuando estaba 5-2 abajo en el tie-break'. Contra Rafa, aunque ganes el primer set, sigue jugando al 100% todos los puntos. Quizá tuve una pequeña ventaja tras ganar el primer set, pero tuve que mantenerme totalmente concentrado", analizó.

Dos bolas de 'break' desaprovechadas

En una dura pelea entre dos jugadores que se sienten más cómodos en la tierra batida que en superficie dura (ambos se enfrentaron en la final de Roland Garros en 2018 y 2019, con sendas victorias para el español), Nadal y Thiem se mostraron muy efectivos en el primer set con sus respectivos servicios, sin conceder una sola ocasión de 'break' al rival.

En el 'tie-break', Nadal desaprovechó dos bolas de set y concedió finalmente la manga a Thiem por 9-7.

Este triunfo parcial dio aún más confianza a Thiem, finalista el año pasado del Masters y vencedor de su primer Grand Slam este año (US Open), frente a un Nadal que mantuvo la intensidad en su juego y logró romper el servicio del austriaco para ponerse con ventaja de 4-3, pero el centroeuropeo respondió devolviendo el quiebre en el juego siguiente (4-4).

Con 5-4 a su favor, Thiem dispuso de tres bolas de partido, pero Nadal respondió con su habitual pundonor para salvar la situación y alargar el encuentro al 'tie break', donde el austriaco de 27 años volvió a ser superior para cerrar el partido.

Contento pese a la derrota

"Felicidades a Dominic. Ha jugado un partido fantástico y yo también jugué bien", declaró Nadal.

"No tengo un sentimiento negativo. He perdido, pero tuve muchas oportunidades en el primer set y estuve un 'break' arriba en el segundo. Estoy contento de cómo he jugado", añadió el español.

"Creo que mis posibilidades de hacer un buen resultado son mayores ahora que hace cinco días, porque mi nivel de tenis, pese a haber perdido hoy, es mucho mejor", concluyó.

La derrota complica el objetivo de Nadal de lograr su primer 'Torneo de Maestros' a sus 34 años. Primero tendrá que ganar a Tsitsipas el próximo jueves y después le esperará en semifinales, muy probablemente, el número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, que busca igualar el récord de Roger Federer de conquistar este torneo en seis ocasiones.

En el otro partido del día, Rublev fue un espejismo del jugador que ha destacado esta temporada y perdió el primer set ante Tsitsipas en apenas 19 minutos.

En el segundo despertó, gracias sobre todo a una gran mejora en el servicio, e igualó el partido rompiendo el saque del griego en el último juego del set.

El partido acabó decidiéndose en el 'tie break' del tercer set, en el que con 5-4 a su favor, Tsitsipas desaprovechó dos servicios para cerrar el partido.

En ambas ocasiones acabó ganando el punto Rublev, que tuvo un saque a su vez para ganar el partido, pero cometió una doble falta, un error que pagó caro ante Tsitsipas, que esa vez ya no perdonó.