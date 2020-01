Paola Longoria suma su título 103

La raquetbolista Paola Longoria inició el año ganando el título 103, de su carrera profesional. Tanto en singles como en dobles, se alzó con la corona en e Ladies Professional Racquetball Tour – LPRT- , celebrado en Florida, EU.

La número uno del mundo venció a la argentina María José Vargas, en la final individual, por parciales de 15-6 y 15-12.

Tenis Paola Longoria sigue imparable

A través de sus redes sociales, la mexicana manifestó: “se siente bien regresar a Florida y ganar. Quiero agradecer a mi madre, a mi familia que siempre me apoya. María José siempre ha sido una buena contrincante y me agrada enfrentarla, me exige mucho y es una gran rival”, señaló la potosina.

En la final de dobles, Longoria López y Alexandra Herrera Ávalos ganaron superando a la dupla argentina compuesta por Natalia Méndez y María José Vargas, por marcador de 15-14 y 15-14.

Por su parte, Alexandra Ávalos manifestó que fue un juego reñido contra las contrincantes, y agradeció el apoyo que tuvieron durante el torneo.