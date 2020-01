Thiem desafiará a Djokovic tras batir a Zverev

El austriaco Dominic Thiem (5º mundial) jugará su primera final del Abierto de Australia, el domingo ante el vigente campeón Novak Djokovic (2º), tras derrotar este viernes en semifinales al alemán Alexander Zverev (7º); 3-6, 6-4, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/4).

Thiem, de 26 años, ya ha jugado dos finales de Grand Slam, en Roland Garros 2018 y 2019, perdiendo en las dos ocasiones ante Rafael Nadal, al que eliminó en cuartos de la actual edición del Abierto de Australia.

Tenis Federer, Djokovic y Serena avanzan por la vía rápida

En un choque muy equilibrado de 3 horas y 42 minutos, Thiem fue capaz de remontar tras perder el primer set. Zverev, brillante en muchos tramos, careció de la consistencia para aguantar un duelo a cinco sets ante un tenista con mayor experiencia en las alturas como el austriaco.

- 'Un partido increíble' -

Cuatro años mayor, Thiem se mostró más sólido y su tenis creció con el paso de los minutos. Como ya le ocurrió ante Nadal, al que ganó tres tie breaks, estuvo sereno y acertado para apuntarse los dos juegos decisivos que definieron el duelo.

"Ha sido un partido increíble, con dos tie breaks, duro y muy cerrado. Era imposible romperle el saque. Estar en la final es increíble, un gran inicio de temporada para mí", dijo Thiem en la entrevista posterior al partido ante la leyenda estadounidense John McEnroe.

Considerado el heredero en tierra batida de Nadal, Thiem demuestra con su recorrido en Melbourne que es un todoterreno, el más aventajado de los jugadores que llaman a la puerta del Top 3 (Federer, Nadal y Djokovic) que ha dominado el tenis durante tres lustros.

"Jugué cuatro horas contra Rafa (en cuartos), el jugador más intenso del circuito, fue duro y largo. Por lo que no fue fácil recuperarse. Pero una vez la adrenalina volvió, cuando caminaba hacia el estadio lleno, ya estaba bien, aunque tuve algunos problemas en el primer set", añadió Thiem.

Tenis Nadal brilla y Zverev deslumbra en el Abierto de Australia

De hecho en esa manga inaugural comenzó cediendo su servicio, con los dos jugadores nerviosos, pero Zverev sacando tajada y brillando con el saque. El partido se paró por la lluvia con 2-2 para desplegar el techo de la Rod Laver Arena.

En la segunda manga Thiem empezó a recuperar sensaciones e igualó el duelo. Luego su equilibrio y determinación en los dos tie breaks rompió un partido de muchos kilates y se apuntó el triunfo.

"He tenido muchas ocasiones, 14 bolas de break deberían ser más que suficientes. En los momentos importantes no he jugado mi mejor tenis, él sí. Así ha sido el partido. Pero hay que reconocerlo, juega un tenis increíble en este momento", explicó Zverev.

- Mladenovic y Babos en dobles -

Justo antes la expareja de Thiem, la francesa Kristina Mladenovic, junto a la húngara Timea Babos ganaron por segunda vez el Abierto de Australia en dobles, al batir al dúo número 1 mundial, formado por la taiwanesa Hsieh Su-wei y la checa Barbora Strycova, 6-2 y 6-1.

Mladenovic y Babos lograron ya la final de 2018 y perdieron la de 2019.

Tenis Nadal y Alexander Zverev, los 'top ten' del Abierto de México-2020

"Quizás algunos de ustedes me detesten, pero yo adoro jugar en Australia. Es el tercer trofeo que gano y tengo ganas de volver el año que viene", señaló Mladenovic haciendo referencia a la final de la Copa Federación que su país logró en Australia recientemente.

Fue el tercer título de Grand Slam para la dupla Mladenovic-Babos, que además ganó Roland Garros el año pasado.

El sábado (08H30 GMT) concluye el torneo femenino individual con la final entre la española Garbiñe Muguruza (32ª WTA) y la estadounidense Sofia Kenin (14ª).

Muguruza, de 26 años y ganadora de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, se enfrentará a una tenista de 21 que debuta en la final de un grande.