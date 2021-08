Tenista multimedallista

Natalia Pérez Ortega es una joven de retos quien ha ganado el poder representar a México en torneos internacionales. Ubicada dentro de los primeros lugares en el ranking nacional de la categoría 14 femenil, es ejemplo de dedicación y esfuerzo,referente del tenis a nivel nacional.

La tenista de San Juan del Río logró representar a México en Mundial de Tenis en Mérida, Yucatán. Es además medallista de los recientes Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

A cargo del profesor Didier Belmont Lasso, Natalia posee múltiples campeonatos, ganó el torneo de las 16 mejores del país. Ha formado parte del selectivo nacional por CONADE y la Federación. Además de ubicarse en el puesto uno del ranking nacional, sitio que se encuentra en la disputa por recuperarlo.

“Requiere de mucho sacrificio y esfuerzo, todos los días entreno 3 horas”, detalló la seleccionada.

“El tenis me gusta porque es un deporte que me ha ayudado a forjar mi carácter y a ser más disciplinada, me mantiene en forma y me hace competitiva”, señaló la campeona quien tiene por meta colocar el nombre de México en lo más alto en el premundial.

La cualidad de la tenista es que posee una feroz mentalidad que la hacen una rival complicada a vencer teniendo como tenista favorito a Roger Federer y a Serena Williams.

La deportista dio a conocer se encuentra en óptimas condiciones realizando trabajo tanto en la parte física como en cancha. Utilizando este tiempo para poder mejorar.

Con carácter determinante es como Natalia se mantiene en el camino a cumplir sus metas, aunado con su disciplina y talento lo que la impulsa a crecer tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

Agradeció a su familia quienes la han apoyado en todo momento.

“Agradezco de corazón todos sus comentarios y buenas vibras para mis competencias. A mi coach agradezco todo su esfuerzo”, declaró la campeona.