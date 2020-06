Titanes en crecimiento

Titanes de San Juan del Río trabajan para hacer crecer el voleibol, siendo uno de los equipos con mayor participación, cuenta con una matrícula actual de 102 alumnos, divididos en dos municipios, Amealco (26), San Miguel Otlaltepec (26) y San Juan del Río (26), en Senegal de las Palomas (30), informó el entrenador Juan Carlos Olvera Sánchez.

El club tiene dos escuelas con convenio el Cecyteq No. 7 y Cobaq No. 30 de Otlaltepec.

Titanes adquirió su nombre porque al principio tuvo dificultades para formarlo, en cuanto a conseguir un espacio en donde entrenar, conseguir partidos amistosos. A pesar de eso nunca se dieron por vencidos y la fuerza los mantuvo en el camino.

Deportes Titanes de Voleibol en acción

Con la visión de que más personas se beneficien del deporte, en 2018 Titanes promovió el torneo de voleibol de playa organizado en el Parque Paso de Los Guzmán, con el que deseaban darle continuidad.

Para el próximo 15 de diciembre cumplirán 4 años como club.

“Vamos por buen camino tenemos 4 academias en 2 municipios, trabajamos con categorías desde muy pequeñas, mixtos, libres” detalló el profesor.

Desde el 2017 ha participado en Olimpiadas Nacionales ahora Juegos de la Conade, con diferentes categorías. El primer equipo femenil surgió en 2016 teniendo por primera vez una participación femenil.

Se caracteriza por ser un club sin fines de lucro, no tiene ningún costo de inscripción ninguna mensualidad que pueda generar para el entrenador a cargo, todo es gratuito y está enfocado a activar a al as personas a promover el ejercicio, sin que el tema de la economía no sea un impedimento para formar jugadores.