Trabajo en equipo, pilar de la gimnasia

Detrás de cada éxito se encuentra el trabajo en equipo, horas dedicación y compromiso tanto de la familia, entrenador y por supuesto las gimnastas. Ejemplo de ello son Melissa Mondragón y Cinthya Elizabeth Alarcón Álvarez, quienes han cimentaron las bases de las gimnastas Regina Elizabeth Corona y Ximena Mondragón, seleccionadas nacionales, que junto a Danessa representarán a México en el mundial de gimnasia en Suiza.

“Si como papá no los guías en decirles que hay tiempo para todo, que tienen que cumplir con los compromisos que ellas aceptaron al entrar a un equipo de este nivel, uno es la que los lleva, los trae, les da de comer”.

Cinthya Elizabeth destacó el compromiso mutuo con las gimnastas: “si un día me dice no quiere ir y hago que no me importa estoy fomentando a eso. Es una carrera tienes que tener mucha constancia, como todos hay días que no tienes ganas de pararte, pero tienes que comprometerte junto con ellas. El hecho de verlas llegar a un nacional a unos Panamericanos, primero Dios, próximamente a Suiza, te da alegría, es un triunfo de ellas pero lo disfrutas”.

Las gimnastas Regina Elizabeth Corona A. y Ximena Mondragón M. ganaron su pase para representar a México en el próximo mundial en Suiza, asumen con responsabilidad el reto de estar listas para la competencia, desafío que es doble dado el distanciamiento como equipo por la contingencia.

La entrenadora y también gimnasta Marxy Flores explicó que el reto es mayor porque todo el tiempo tienen que trabajar en pareja y en esta contingencia se ha trabajado por separado

Invitó a las gimnastas y deportistas en general a sobreponerse de la situación y confiar que las cosas están por mejorar.