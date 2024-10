Track Kids fue toda una fiesta deportiva

Atletas de los clubes Liebres, Inquebrantables de San Juan del Río, Gacelas de Pedro Escobedo, Talentos Ángel de Querétaro, Galgos Tepa de Tepatitlán Jalisco, Nuevos Valores de Victoria Guanajuato, Depredadores de Querétaro, Caos subieron a podio tras superar las pruebas en pista del Track Kids que se llevó a cabo en la pista de la unidad deportiva Emiliano Zapata en Tequisquiapan.

Alentados por sus familias y entrenadores, los deportistas entregaron un esfuerzo adicional para reducir sus tiempos y ser los mejores en competencia, logrando ser campeones y futuras promesas del deporte. Las nuevas generaciones del atletismo formaron parte de una fiesta deportiva que sirvió de preparación en la que lograron fortalecer sus habilidades, así también el trabajo en equipo.

Deportes Leonespartanos asegura medalla

El escenario lució lleno con la participación de juveniles e infantiles que se dieron cita al evento con el objetivo de mejorar sus marcas y seguir creciendo en deporte.

Participando en las categorías sub 10, Sub 12 en 75, 150 y 600 metros, Sub 14, también en 75,150 y 1200 metros. La Sub 18 en 80, 150 y 1600 metros, libre y 16 años y más en 100, 300 y 3000 metros.

Uno de los hits más esperados fue el de los más pequeños que corrieron acompañados de sus papás, que significó un momento muy especial para familias. Recorrido de 40 a 100 metros, para los Sub 6 y de 60, 120 y 300 metros para los sub 8.