Training de Saltos en San Juan del Río

Con éxito se llevó a cabo el Training de Saltos del Hípico San Juan del Río dando inicio con los serie de eventos ecuestres. Con valentía y destreza los jinetes supieron guiar a sus caballos para superar cada uno de los obstáculos.

Karla Nicole por el club Independiente con elegancia y técnica ejecutó a la perfección su rutina para merecer el primer lugar.

La joven se proyecta como un talento a 4 años de practicar la equitación.

“Antes no podía me daba miedo. Vienen más pruebas en Monte Carlos. A los lectores invitarlos a que se esfuercen en lo que les gusta y no lo abandonen”, declaró.

Quien también distinguió en las pruebas fue Camila Sánchez quien al terminar su presentación dijo sentirse un poco presionada.

“Tenía tiempo de que no había hecho un recorrido así pero al final me sentí muy bien”, expuso.

A un año y medio practicando equitación muestra gran seguridad, ya que anteriormente montó en una escaramuza por lo que está un poco familiarizado en el tema de los equinos.

“Me ha dado calma, manejar el carácter fuerte que tengo. La conexión con un caballo me ayuda a concentrarme en lo que estoy”, agregó.

La Regidora Alicia Yáñez, finalizó el recorrido con cero penalizaciones.

“Me tocó participar en la prueba tuve 0 puntos malos, invito a todos a que vengan a tomar clases de equitación. Estamos entrenando 3 veces a la semana, depende del cargo que estoy ocupando que pueda seguir practicándolo. Nos estamos preparando, mi hija también participando”.

La funcionaria inició en clases teniendo por motivación a su hija quien lleva 3 años en este deporte.

“Al verla fue que me animé a iniciar con las clases tengo un año y medio de empezar a montar”.

Entre saltos y velocidad, los jinetes resaltaron acompañados de sus familias.

Stephani Gómez del comité organizador hizo la invitación a los próximos eventos en el Hípico de San Juan del Río.

“Damos clases de montar desde principiantes a nivel más avanzado con nuestros alumnos que están ya en competencia en Querétaro y fuera del estado. Gracias a Dios este deporte es muy familiar, invita a que venga a pasar un día muy agradable tenemos puestos de comida, varias actividades, snacks”.

“A parte de acercarse al mundo de los caballos pueden venir a pasar un día muy agradable. Queremos hacer este evento cada dos meses, esta es nuestra apertura, primera fecha. Lo ocupamos para los alumnos es parte de la enseñanza de que estén en eventos así. Invitarlos es algo nuevo en San Juan estamos innovando es un deporte muy padre y familiar”, finalizó.