Tras la derrota negó depender de Nahueldepán

Víctor Manuel Vucetich notó una gran falta de actitud en su equipo en el partido ante San Luis, situación que le acabó costando una dolorosa derrota, a pesar de eso aseguró que queda mucho torneo por delante para corregir esos errores.

“Ha habido dos etapas en este torneo en que no hemos salido con la actitud adecuada, estamos conscientes de ello y estamos trabajando para corregir este detalle que es la actitud que nos faltó. Es evidente que no hemos tenido esa continuidad con la que hemos iniciado, no podemos decir que hay baches porque el torneo es muy joven”

El entrenador de los Gallos negó rotundamente que exista “Nahueldependencia”, pero sí reconoció que es un jugador muy importante en el equipo.

“No dependemos de Nahuelpán únicamente, ha sido una parte complementaria y fundamental pero dependemos del plantel es un equipo que está en reestructuración y podemos tener momentos donde perdemos la coordinación pero no somos un equipo dependiente de un solo elemento”.

Entre los jugadores que están lesionados ya podrá contar precisamente con el delantero argentino Ariel Nahuelpán, quien se perdió el partido frente a San Luis por una gastroenteritis.

“En el caso concreto de Ariel (Nahuelpán) ya está bien tuvo una infección y está trabajando a la par sin ningún problema, en el caso de Jair Pereira ha tenido un problema en la rodilla y se ha venido restableciendo, hoy jugó bien sin ningún problema y Alexis Pérez va para dos meses más aún y a lo mejor no contaremos con él este torneo”, dijo.

PAOLO YRIZAR

El “Rey Midas” calificó de “injusta” a la gente que ha abucheado al delantero Paolo Yrizar, el jugador no ha tenido buenas actuaciones con el equipo y los aficionados le han hecho notar su disgusto cuando ingresa a la cancha.

“Es muy injusta la gente porque es un muchacho que se entrega en los entrenamientos y en los juegos, le saldrán las cosas o no le saldrán, además de que es un joven que debería ser más respaldado todavía y es donde veo que es injusto (…) Es un muchacho mentalmente fuerte y él tiene que seguir haciendo lo que él hace y que incluso lo ha llevado a la selección nacional”

PACHUCA

Del rival en turno los Tuzos del Pachuca, afirmó que son de cuidado ya que han venido de menos a más en este torneo por lo que no pueden confiarse este sábado en la “Bella Airosa”.

“Pachuca tiene buen plantel, no habían iniciado bien pero han ganado sus últimos dos encuentros, sabemos el crecimiento que están teniendo, sin duda alguna va a ser un partido muy disputado en donde tenemos muy claro lo que queremos y buscaremos como siempre ser un equipo práctico y contundente”