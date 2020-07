Triatlón con carácter

La triatleta Paloma Rojas Briones contó parte de las muchas anécdotas en el triatlón que la han hecho ser una mujer más fuerte. Su determinación por cruzar la meta la ha hecho ser un ejemplo a nivel nacional.

Delegada de Woman Up by Asdeporte, la deportista suma 6 Iroman teniendo como mejor marca 6 horas con 18 minutos en Cozumel. Al preguntarle qué carrera recuerda fue un parteaguas en su trayectoria recuerda el Trail de Huasca, Hidalgo.

“Iba preparada pero nunca para las condiciones climatológicas que nos tocaron, llovió desde la salida hasta la llegada, fue dentro de la montaña que había tanto lodo que caí 6 veces. Llegué a la meta con lodo de pelo a pies, pero feliz y satisfecha de haberlo logrado. Llegar a los puntos donde hacen un corte por tiempo que si no lo cumples te sacan de la competencia”, contó.

Deportes Paloma Rojas, triatleta orgullosamente de San Juan del Río

Paloma posee carácter que la ha llevado a no desistir en la adversidad. El correr le ha dado gratos momentos, más de los resultados en su cuerpo y estilo de vida se encuentra el ver a sus hijas hicieron su primer triatlón, su felicidad estuvo al verlas cruzar la meta.

“Una vez me caí de la corredora una semana antes de mi primer medio Ironman para Campeche 2017 para el cual me había preparado muchísimo. Las rodillas se me quemaron por la fricción de la banda. Me acuerdo que ha sido hasta hoy el mayor dolor de mi vida, el día de la competencia”.

“Al entrar al mar se me caían las costras y durante la carrera me untaba vaselina en los puestos de abastecimiento para poder flexionarlas. Cruce la meta súper feliz y llena de alegría. Sentí que nada podía detenerme”.

El deporte es una de sus pasiones como lo es también su carrera como médico. La deportista invitó a los lectores a sumarse a la familia de corredores.

“Nada es imposible, el mejor camino hoy para lograr salud y bienestar es el deporte. Nos mantiene activos, cerebralmente produciendo sustancias que nos inhiben el dolor y stress y emocionalmente felices”, expuso Rojas.

Esta temporada estaba llena de metas a cumplir, dadas las circunstancias de la pandemia fueron pospuestas, con el deseo de pronto estar en competencias como lo son el Triatlón de Veracruz, el Ultra Maratón de Acatlán de las Manzanas en Puebla y el Medio Ironman de Cozumel.