UH con rumbo al viejo continente

Sergio Bedolla Medina arribó a Tequisquiapan para integrarse al equipo de UH Poder Atlético a realizar pretemporada con miras a formar filas del Marcet central Barcelona, en España. Originario de Morelia, Michoacán y con 21 años de edad, el jugador reforzará su preparación.

A cargo de Uriel Hernández Vázquez, Bedolla aumentará velocidad e intensidad. El entrenar con jugadores del club Correcaminos le exigen dar su máximo esfuerzo lo que será una gran oportunidad para elevar el nivel físico y técnico hacia el Viejo Continente.

Deportes Petroleros empata frente a Titanes de Querétaro

“Pretendo recuperar mi nivel, ganar más, regresar a mi casa llegar más preparado, más motivado. Rumbo a Marcet es una academia que entrena de manera más profesional para que después tratar de conectarlo a algún equipo, algún club profesional”, explicó el jugador quien se desempeña en el área de contención.

“He jugado en otras posiciones pero la mayor parte del tiempo he jugado de contención me siento más seguro ahí. Me han movido a otras posiciones es aprender cómo moverme otra vez. La técnica la voy ir agarrando conforme entreno con ellos, son buenos y tienen mucha competencia creo que eso no va hacer un problema”, agregó.

Deportes Crecen las emociones en cardiacos encuentros futboleros

Bedolla Medina estuvo en el club de 3ª División de Chivas Los Ángeles, en Puebla, hace 2 años en su último año de categoría los 99. Después estuvo entrenando en otras filiares como Monarcas, Atlas.

Tiene por filosofía el trabajar duro por lo que quieres el no rendirte el persistir.

“Aunque las cosas no salgan a la primera seguir intentando porque lo he vivido muchas veces, no tengo duda de que así funciona la vida aunque a veces no sean las cosas como queramos seguir adelante”, declaró.

Deportes Xajay se muestra en el primer lugar

Quien también estará en pretemporada es Sergio González Pantín, originario de Puebla quien con 21 años de edad tiene por expectativas agarrar velocidad en los entrenamientos fortalecer la técnica, mentalidad y visión en el campo.

El joven se desempeña como defensa central, trabaja por adaptarse lo más rápido posible y sacar el mejor provecho de los entrenamientos.

En sus planes a futuro está el conseguir es finalizar sus estudios de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Puebla y primordialmente son mis planes.