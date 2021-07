UH hacia festival de velocidad

El equipo de atletismo UH se prepara para su participación en el festival de velocidad Cheetahs, en el vecino municipio de Dolores Hidalgo, en Guanajuato.

La delegación de atletas participantes quedó conformada por Rosario Navarrete, quien estará en competencia en la categoría pre infantil rama femenil 60 y 150 metros. Bjorg De Samper en la pre infantil rama varonil compitiendo en los 60 y 150 metros. Germán Soto Moreno, infantil rama varonil en los 75 y 150 metros. Renata Soto Moreno Sub 16 rama femenil en los 100 y 200 metros. Bjork De Samper sub 16 rama femenil se prepara para los 800 metros. Marco Soto en la sub 16 varonil se pondrá a prueba en los 100 y 200 metros. Antonio González Arriaga sub 16 en los 100 y 200 metros. Giovanni Jiménez sub 18 varonil 800 y mil 500 metros, mientras que Uriel Hernández Vázquez busca reducir sus marcas en los 100 y 200 metros.

Deportes

“Será un buen evento para ver los frutos del nuevo sistema de entrenamiento en el equipo y medir los resultados. La mentalidad de todos los atletas UH es ir a dar lo mejor para estar en los primeros lugares y traer todas las medallas posibles. Hay varios atletas con muy buenas posibilidades y estás dos semanas se usarán para mejorar detalles y llegar al 100% en la parte mental y física”, explicó el atleta y entrenador Uriel Hernández.

Una de las atletas con más medallas por el equipo UH Poder Atlético es Renata Soto Moreno, quien a sus 14 años de edad ha repetido podio en múltiples competencias.

La joven está comprometida con el atletismo ya que esta disciplina le ha aportado mayor destreza en la motricidad y resistencia.

“Es un deporte que en cualquier cosa que hagas, velocidad, distancia o salto usas todo el cuerpo se adquiere cierta destreza”, señaló la especialista en la prueba de los 100 metros dentro de la categoría 2006-2007.

La competencia ha convocado a los atletas de las categoría pre infantil 2010-2011, para las pruebas de los 60, 75, 150 metros. A los atletas infantiles nacidos en 2009, 2008, 2007 para las pruebas de 75, 150 y 300 metros. A la categoría sub 16 para las pruebas 100, 200 y 800 metros, sub 18 para las pruebas 100, 200, 400, 800 y mil 500 metros, sub 20 para las pruebas 100 hasta mil 500 metros. A las categorías sub 23, libre y mayores para 100, 200, 400, 800, mil 500 metros. master y mayores para los 100, 200 y 400 metros.

Es así que los atletas refuerzan preparación rumbo a sus próximos compromisos, entre ellos la Liga Diamante, una de las más importante de la región centro del país que se lleva a cabo en la ciudad de México donde el equipo UH ha obtenido medallas como en lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, lanzamiento jabalina, salto de longitud y velocidad en pista en distintas categorías y distancias con la destacada participación de Giovanni Jiménez, Orlando Ruiz Huerta, Omar Navarrete, Bjorg D Samper Samper.

El Festival reunirá a los mejores atletas quienes buscan mejorar sus marcas, servirá de preparación para el 1er Festival de Atletismo Master, Carlos González de Coahuila que se llevará a cabo el 1º de agosto en Ciudad Universitaria.