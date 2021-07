UH Poder Atlético con alto potencial

Teniendo como meta el crear la liga regional de atletismo infantil, juvenil y master, la organización UH Poder Atlético trabaja en una serie de reuniones con las autoridades gubernamentales electas para adquirir el sistema de medición “Fotofinish”, que permite organizar eventos de primer nivel, además de medir marcas de manera electrónica explicó el titular del club Uriel Hernández.

“La liga regional se basa en el modelo que usa la liga diamante de la CDMX, teniendo 3 fechas en invierno y 3 en primavera. Las sedes serían San Juan del Río, Tequisquiapan y Cadereyta (municipios con pista de 400 m)”, detalló.

“Creo que parte de ese gran cambio se va a dar cuando cada uno de nosotros realmente entendamos que la exigencia inicia desde el entrenamiento y con la autoridad local, para que seamos vistos con un pilar de la sociedad que genera o tiene la capacidad para crear atletas de élite mundial y que estamos dispuestos a capacitarnos en todos los sentidos para que nos alcance y tengamos de sobra para escoger en casi todos los deportes, que la competencia por llegar sea entre muchos y que nuestras expectativas estén relacionadas con abundancia de triunfos internacionales de muchas disciplinas”.

Con una inversión aproximada de $248,000 para la compra del sistema de medición "fotofinish", dicho proyecto pretende atraer a organizaciones públicas y privadas del Estado de QRO y zonas aledañas. Un proyecto que tendrá un impacto positivo en la comunidad en diferentes aspectos (deportivo, social y económico) y con el tiempo se consolide como un semillero de talentos que nutran a la selección nacional de atletismo, atletas que a futuro se enfrentarán a los procesos selectivos a Juegos Olímpicos.

Al tocar este tema, el deportista hizo una reflexión de lo que será la participación de México en la máxima justa deportiva en Tokio.

“La triangulación perversa se sigue dando: el atleta que hace todo lo que puede para dar su mejor esfuerzo (y se reconoce) y los directivos para argumentar que no hay apoyo o alguien por alguna razón no hizo lo que debía de hacer y no se dio el resultado. No hace falta ser un experto en el tema para analizar lo que va a suceder en Tokio con el equipo mexicano y con el deporte en general, porque el discurso y las acciones no ha cambiado” declaró.

Desde la primera participación de la delegación olímpica mexicana en París 1900 a la fecha Tokio 2021 (120 años después), el discurso y los resultados no han cambiado lamentablemente para nuestro País.

Cuestionó: ¿Qué tenemos que hacer para que cambien? La psique general es que no nos alcanza, o nos quedamos cortos porque nos enfrentamos a potencias que tienen motores de 200 caballos de fuerza y nosotros ni la mitad, entonces, obvio que no nos va a alcanzar, o más bien una minoría es la que si les alcanza.

“Es un entorno de pobreza deportiva y no hablo de que los atletas que tenemos sean malos, sino pobres en el sentido de apoyo, estructura, seguimiento, interés genuino de las autoridades para cambiar esa pobreza deportiva que nos haga sobresalir en las justas internacionales”.

“Así la utopía del deporte mexicano. Pero lo más importante es que a manera personal, desde mi posición, haré lo necesario para cambiar esa utopía nacional y si tú también te sumas, pues seremos uno más que busca lograr una supremacía atlética basada en el trabajo inteligente y estructurado que nos permita exigir a las autoridades correspondientes lo que necesitamos”, finalizó.