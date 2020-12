Ulises Neri con más fuerza que nunca

Ulises Gabriel Gallegos Neri mantiene la fuerza y esperanza de pronto volver a los emparrillados, cuando la pandemia por Covid-19 lo permita, de vestir los colores de Cuervos y llegar a un campeonato.

Ulises padeció de Covid-19, por lo que llamó a los lectores a redoblar esfuerzos para mitigar contagios.

“Tristemente alguien que estuvo enfermo ya sea en transporte público, en algún momento que salí de mi trabajo me contagié. Por eso les menciono es muy triste que te tienes que aislar. Los que están en su casa, bajo el resguardo que se ocupen en algo productivo”.

Con 29 años de edad, Neri lleva defendiendo los colores de Cuervos desde hace dos años. Llegó a al equipado en septiembre del 2018. Anteriormente jugó en Búhos Flag, equipo que jugaba en un torneo que se realizaba en el campo de Cuervos, de ahí fue que conoció a varios de los jugadores y empezó con el equipado.

“En esas fechas tuve mi primer partido fue una sensación, una mezcla de nervios de ansiedad con felicidad, tenía 6 años que no jugaba, estaba muy nervioso de volver al emparrillado, tener un equipo, recibir golpes. Al primer impacto que tuve fue una mezcla de felicidad que había vuelto. De ahí para acá esa es la sensación, esa felicidad”, contó.

“El futbol americano es una disciplina que te ayuda a crecer como persona, como deportista y como ser humano, te permite tener acondicionamiento físico, tener rendimiento físico. Es un deporte que nos ayuda a mantener un cuerpo y mente sanos. La ideología del americano es tener cuerpo y mente sanos, aprender a trabajar en equipo, confiar en tu compañero, se vuelven amistades duraderas”, definió el jugador.

Neri trata de mantener una mente ocupada, ya sea en cuestiones académicas o laborales, se dedica apoyar al equipo femenil en cuestión de multimedios, lo que lo mantiene activo, siendo una fortaleza para no decaer en otro problema que se pueda dar.

“Siento que lo más importante es saber qué nos debilita y atacarlo, trabajar en esas cuestiones y no decaer en algún vicio. Afrontar esta pandemia está muy complicada, les recomendaría a las personas mantener su mente atenta, ocupada para no decaer. Les recomiendo que no salgan de sus casas si no es necesario, sé debemos salir para trabajar, pero salir a fiestas a reuniones no es necesario”.

Neri Gallegos desea seguir jugando el futbol americano, pertenecer a la selección Aron Flag como lo hizo en 2019, llevar con orgullo el nombre de Cuervos y ganar campeonatos.