Ultramaratonista motiva a sanjuanenses a cumplir sus metas

La ultramaratonista, Lorena Pacheco, hizo la invitación a la población en general a participar de los entrenamientos gratuitos al Maratón que se desarrollan en la deportiva Maquío, los viernes a las siete de la tarde y en el Parque de los Guzmán, los domingos a las siete de la mañana.

“El entrenar acompañado es mucho mejor porque te apoyas con más personas que ya saben muchas más cosas. Entonces la verdad la gente ha estado súper motivada. Ya llevamos tres años, la mayoría ya nos han seguido durante los tres años, pero hay muchos nuevos, entonces tengo mucha gente que está empezando”, detalló la multimedallista.

Deportes Sanjuanense en Juegos Olímpicos

Por tercer año consecutivo, la ultra maratonista, Lorena Pacheco se encuentra apoyando a los corredores sanjuanenses a cumplir con sus objetivos.

La atleta hizo la invitación a todas las personas a participar, a quienes quieran iniciar a correr o que ya sean personas que corren y que quieran cambiar de distancia. A trabajar en equipo potencializa a alcanzar los objetivos trazados, que los sanjuanenses crucen el arco de meta del Querétaro Maratón.

“Estamos apoyando los dos coaches sanjuanenses Eric Ramírez y yo presente Lorena Pacheco. Tenemos hidratación, tenemos la preparación para todas las personas que quieran ir, en este momento estamos ya 80 personas aproximadamente que estamos entrenando. Los apoyamos también los días domingos para realizar las distancias en las que van a competir”, explicó la deportista.

Por último agradeció la confianza del maratonista olímpico, Germán Silva por designarle la responsabilidad de los entrenamientos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Tengo la fortuna de convivir con Germán hace bastantes años y me dio la confianza de este trabajo que es algo que me motiva me llama todos los días y ha sido parte de mi vida ya desde hace casi 8 años y la verdad es un jefe espectacular”, finalizó la corredora quien se prepara para realizar este año una ultra distancia.