Un gran sueño por cumplir

La jugadora de Cuervos Rebeca Nixadai Flores tiene como meta cumplir uno de sus más grandes sueños, estudiar en Canadá mediante una beca deportiva, a la que aspira con el espíritu competitivo y lo aguerrida que es, y que la han llevado a formar parte de la selección nacional y ahora a abrirse camino al país del norte.

En medio de la pandemia la quarterback (QB) ha hecho un gran esfuerzo por mantenerse fuerte. | Cortesía Cuervos

Para Rebeca el futbol americano ha sido pieza fundamental en su vida. En palabras de la propia jugadora significa compromiso, dedicación, constancia, perseverancia.

“Amor hacia el deporte y pasión, compromiso total contigo mismo y con el equipo. También amistades, agradecimiento con gente que te ayuda, te impulsa y te enseña, me refiero a coaches, jugadoras que llevan más tiempo, significa solidaridad, respeto, cariño”, declaró.

La jugadora agradeció a sus compañeras y coaches, por el apoyo y motivación a ser mejor.| Cortesía Cuervos

La jugadora llegó a San Juan del Ría para evolucionar, pasar de jugar flag en la Ciudad de México con Guerreras de Iztapalapa a la categoría de equipado. Desde hace 2 años defiende los colores de Cuervos.

En medio de la pandemia la quarterback (QB) ha hecho un gran esfuerzo por mantenerse fuerte.

“Voy al gimnasio, como saludable, tomo mucha agua, estoy durmiendo a mis horas. Hay ocasiones que me despierto muy temprano, me duermo muy noche por cuestiones de escuela, pero trato de hacer siestas en el día para poder recuperar el sueño que no pude mantener, eso me da mucha energía y me ayuda”, describió.

La deportista tiene por planes a mediano plazo irse a vivir a Canadá en el proceso de encontrar una beca deportiva.

Rebeca agradeció el apoyo de sus papás por confiar en ella y motivarla a ser mejor. Por estar en la tribuna poniendo atención en su quehacer.

“Me esfuerzo en demostrarles vale la pena todo el esfuerzo que hacen por mí, el tener logros personales”.

La campeona posee una personalidad de líder, persistente, con carácter fuerte que en situaciones difíciles trata de mantener la mente fría y ejecutar, habilidades que ha desarrollados por el futbol americano.

“Ha influido totalmente en mi personalidad, el tener compromiso, constancia, todo esto, claro te lo enseñan tus papás pero a la hora de ejecutar siento que el futbol americano me ha ayudado”.

Rebeca disfruta cada momento lo que la hace una jugadora plena y agradecida con la oportunidad que Cuervos le dio por mostrar ser una de las mejores a nivel nacional.

“Que bueno que me pasó porque pude aprender, mostrarme que sí podía. El tener la responsabilidad de ser quarterback, no es un tema a la ligera significa tener el compromiso, poner el ejemplo. Estoy consiente lo que conlleva, el compromiso, la responsabilidad, ayudar e incluso a niñas que van llegando”, finalizó