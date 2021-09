Va por otro triunfo en F5

El joven piloto zacatecano, Mateo Girón va por otro triunfo en la F5 para seguir con un buen paso en esta categoría de los monoplaza, en donde hasta el momento no ha tenido un camino sencillo al ser de los novatos de la categoría, pero ha dejado constancias de su talento y capacidad para pelear por los primeros lugares de cada carrera.

El piloto de 14 años, se dijo contento por haber conseguido un triunfo en su debut dentro de esta categoría de la Súper Copa, por lo que aseguró que su objetivo es conseguir una victoria más dentro de este campeonato, en una pista que es totalmente a la de León, pero confía en que no tendrá problemas para afrontarla y salir con un buen resultado.

“La verdad que ganar mi debut fue algo inolvidable, pero todo se debe a que no cometí errores, de ninguna manera me presioné y lo que más me incentiva es que finalicé delante de algunos expertos. El objetivo para este fin de semana en Súper Copa, es igualar lo hecho en mi debut, aunque estoy consciente que la pista de Querétaro es totalmente diferente a la de León. No creo tener problemas y voy por otro gran resultado”.

Mateo Girón reconoce que inició tarde la temporada en esta categoría de la F5 en la Súper Copa, por lo que su objetivo es seguir entre los primeros sitios en cada fecha, para ubicarse lo mejor posible en el campeonato, además de seguir adquiriendo experiencia para la próxima campaña, ser de los serios contendientes al título de los monoplaza.

“León fue un buen inicio de temporada, esperemos que en Querétaro sigamos finalizando en los primeros lugares y por supuesto buscar la victoria en mi categoría. El objetivo principal es quedar lo mejor ubicado posible en el campeonato, porque comencé tarde, pero lo que resta de la temporada es para adquirir una mayor experiencia”.