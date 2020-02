Valeria Trejo, orgullo deportivo

La taekwondoín Valeria Trejo Reséndiz, de la Academia Jaguares del municipio de Tequisquiapan, consiguió un triunfo más para enorgullecer a la comunidad deportiva.

Fue en la categoría de 34 kilógramos en el torneo de Querétaro, donde consiguió medalla de oro.

Deportes Taekwondoínes queretanos participan en congreso

La competidora dio cuenta que desde que se inscribió en este deporte ha sido una de sus mayores pasiones.

“Me inscribí al taekwondo porque me inspiré en las películas, le perdí a mi mamá me inscribiera y me empezó a gustar cuando vi las peleas”.

Valeria práctica este deporte desde los 6 años desde entonces ha cosechado gratas experiencias, así como trofeos, su reciente logro fue en el CONDEBA y medalla de bronce en el Nacional de combate para ser uno de sus mayores logros.