Varios frentes por Gallos

No solo la oferta del empresario Francisco Orozco está sobre la mesa, el nuevo presidente de Gallos, Antonio Núñez, aseguró que hay más de tres frentes para adquirir al Club Querétaro, así lo dijo en su presentación como nuevo cabeza del proyecto queretano.

“Yo no soy el que está en esa gestión de la venta del Club pero no puedes vender un club de palabra, son más de tres interesados (…) estamos buscando que sean las mejores manos en las que pueda quedar la institución de Querétaro, no estamos regalando nada”.

Independientemente quién sea el empresario que gane la puja, el equipo se quedará en Querétaro, Núñez aseguró que Jorgealberto realiza negociaciones con la consigna de que los Gallos se queden en casa.

Foto: Hugo Arciniega | Diario de Querétaro

“Nadie quiere que el club salga de Queretaro, no Jorgealberto, ni la Liga, ni los patrocinadores ni los aficionados y el único lugar donde debe estar Querétaro es en Querétaro”, dijo.

Poco tiempo tendrá Núñez para tomar acciones al frente de los Gallos, este torneo y nada más porque en mayo se deberá definir la venta del Club.

“La directiva que ahorita represento tiene un plazo operatorio y me va a tocar a mi garantizar esa transición y yo me estoy ocupando las bases del presente y las bases del torneo, donde contamos con todos los patrocinadores del equipo y eso te da fuerza para seguir en ese camino de corregir la historia , este incidente no representa a Querétaro”.

Y agregó, “soy un tipo bien apasionado, me considero un tipo de la vieja guardia, me gusta mucho el fútbol y lo vivo intensamente y les puedo garantizar que el equipo de Gallos será un equipo que juzgará a tope e intenso, es la manera de que me gusta transmitir el futbol”.

Dentro de las negociaciones del Club el dinero no lo es todo, no se trata de quién ponga más dinero sobre la mesa, sino de quién tenga la solvencia económica para asegurar futbol en Querétaro por muchos años.

“El dinero es importante pero no es todo, son muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta, es garantizar el funcionamiento, es garantizar la plaza, los convenios firmados, el cambiar de plaza al equipo e incluso me han involucrado con llevar el equipo a Sinaloa pero no eso es falso, hay ofertas adicionales pero no es solo quien pone más”.

BONOGALLOS Y PALCOHABIENTES

Foto: Hugo Arciniega | Diario de Querétaro

El Club tiene el compromiso con todos los aficionados que habían adquirido estos dos beneficios, la idea es respetar los convenios hasta que pueda regresar público a las tribunas.

“Cómo todo emprendimiento que habían realizado los antiguos inversionistas no han recuperado todo, quizá algunos aficionados tenían boletos, palcos, el club que ya tenía las obligaciones y poco a poco vamos ir disipando dudas, en la mayoría de los casos estamos hablado de extenderlo sin costo por los aficionados que tenían palcos”.

PRIORIDAD

La casa de los Gallos, el estadio Corregidora, será una de las acciones de Núñez para que vuelvan los emplumados a su corral.

“Uno de mis objetivos personales, institucionales y más claros es regresar al Corregidora lo más rápido posible”.