Vengo a hacer historia: Sepúlveda

El delantero mexicano, Ángel Sepúlveda manifestó sentirse orgulloso y contento de regresar al conjunto queretano, con el cual manifestó que viene a hacer historia, además de que considera a esta institución como su casa, su hogar y espera ya no volver a salir de las filas de este club, por el cual entregará el cien por ciento en la cancha, pues quiere llevarlo nuevamente a ser un equipo que este peleando por entrar a la liguilla e incluso en conseguir un título dentro del máximo circuito.

“Llego por cuatro años que creo que es una de las cosas que más me motiva, se hizo un gran esfuerzo por ambas partes, agradecido con Gabriel, con Adolfo que siempre estuvimos en contacto, con las ganas de volver y se me da esta oportunidad y no la voy a dejar ir, así como así, siempre he representado con orgullo estos colores y vengo a hacer historia. Siempre lo he dicho y lo ratifico, todo Querétaro, su gente, lo que implica a Gallos Blancos es mi casa, siempre fue mi casa y espero que ahora si sea para no irme nunca más”

Deportes Serán Gallos de pelea

Sepúlveda reitero que tienen muchas cosas que trabajar para poder lograr los objetivos que se tienen, que es poner nuevamente al equipo como uno de los protagonistas en cada torneo, por lo que llega con ese compromiso de aportar todo lo que él pueda para que se consiga esto, además de que quiere darle muchas alegrías a la afición queretana.

“Muy contento, sabiendo que tenemos cosas que trabajar, es una responsabilidad muy grande de darle alegrías a toda la gente de Querétaro que está haciendo un gran esfuerzo, que siempre lo hace para apoyar y queremos darles esas alegrías y ser un equipo ganador. Tenemos que ilusionarnos con este nuevo proyecto, tenemos mucha responsabilidad, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos como siempre lo hemos hecho y ojalá que nos vaya muy bien a todos, vamos a trabajar para eso, hay que representarlos con orgullo, trabajar duro para poder dar esos resultados que te digo y que el equipo vuelva a estar en zona de liguillas de pelear títulos que es lo que todos nos merecemos”.