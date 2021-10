Víctor Ochoa es tercero Nacional

Víctor Ochoa García, originario de la ciudad de San juan del Río logró medalla de bronce en el Nacional de Fisicoculturismo, el Mr México, en el Pepsi World Center para sumar su tercer competencia en lo que va del año.

Ochoa García es una persona de retos quien se desarrolla como deportista y como estudiante de la Licenciatura de Psicología.

Es campeón del Mr. Querétaro en la categoría Abierta hasta 1.80 metros. Segundo lugar en la categoría Juvenil, segundo lugar en el Classic Physique.

Primer lugar en la Copa independencia Dolores Hidalgo en la categoría Novatos, primer lugar en la Juvenil. Primer lugar en la Classic Physique, primer lugar en la categoría Absoluto. Tercer lugar en el Mr. México en la categoría juvenil.

Deportes Querétaro para el mundo de culturismo

“Es un deporte sumamente desgastante de mucho compromiso hasta que no lo llevas a cabo como debe ser no sabes de la exigencia. Puedes verlo, darte a lo mejor una idea, pero hasta que no lo llevas no te das la idea”, señaló.

El deportista agradeció a sus padres, Ana Luisa García Zárate y Víctor Ochoa Guzmán, al gimnasio CH Club con el apoyo de Salvador Chávez. Al también Fisicoculturista, José Luis Ángeles a quien lo considera como un hermano mayor.

“Ha sido clave en cada una de mis preparaciones ha sido quien me ha apoyado sin duda quien me ha mantenido en el carril de enfocarme. A mi mejor amigo, José Luis Ángeles, a él lo conocí en 2109 en el Mrs San Juan, organizado por el CH, nos hemos vuelto muy buenos amigos. Es una de esas personas que en este ambiente me ha regañado, me ha felicitado, me ha aconsejado y sobre todo ha visto por mi para sacar mi mejor potencial incluso cuando he tenido mis errores me los señala, es una de las pocas personas que me ha hablado con la verdad y que aprecio mucho y como deportista debes darte cuenta de tus errores”.