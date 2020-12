Victoria para Petroleros

Club Petroleros sumó una victoria en el Torneo de 3ª División Profesional con 2 goles a 0 sobre Aguacateros de Peribán, Michoacán, en la jornada 14 para alcanzar 33 puntos en el grupo 8, jugando como visitantes en el estadio Paricutín.

Con anotaciones de Aníbal Marín con el número 21 no dudó y con potente disparo abrió marcador al minuto 32, el segundo tanto lo realizó al ganar una carrera a la defensa michoacana al minuto 54 dio a Petroleros el triunfo para llevar al club a la pelea de la temporada.

Petroleros no se intimidó por jugar fuera de sus tierras mostrándose ofensivo desde que el balón rodó.

Con este resultado el equipo sanjuanense registró 14 partidos jugados, 10 de ellos con victoria 2 empates y 2 derrotas para ubicarse en el top 20 y reducir a 11 unidades de diferencia del líder, Club Atlético San Juan de Aragón. Situación que pone a Petroleros como uno de los clubes con aspiración a la siguiente ronda.

El próximo compromiso del equipo de los colores morado, blanco será como visitante ante Fuerza Naranja.

Petroleros pelea la primera vuelta del torneo con miras al campeonato.

Los pupilos del profesor Félix Martínez muestran resultados positivos como parte de su compromiso con el club.

El plantel continúa dando su máximo esfuerzo para hacer grande la historia de Petroleros en San Juan del Río.

Petroleros tiene claro su objetivo, ser el número uno dentro del Grupo 8, en una atípica temporada por la pandemia que a limitado a su afición acompañarlos en cancha, sin embargo, las muestras de apoyo se hacen notar de manera virtual.

El director técnico Martínez expuso hay calidad, se está poniendo para mejorar las condiciones que nos presentan de manera digna y de manera excepcional.

“El objetivo es claro, se busca que el equipo sea competitivo esa es la idea, la intención es buscar el ascenso, sabemos que en tercera es muy difícil por el número de equipos. El objetivo sigue igual, no estamos pensando en no ascender, para eso necesitamos un equipo competitivo, no hay otra manera”, agregó el profesor quien lideró el equipo de 1ª división femenil de Gallos Blancos.