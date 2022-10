Viene por primer lugar de Ciegos y Débiles visuales

Los deportistas especiales y con alguna discapacidad, también son parte del Querétaro Maratón, demostrando la inclusión y en este caso, Johana Alejandrina Ramos Aceves, una joven tapatía con 21 años buscará quedarse con el primer lugar en los 21 kilómetros, en su primera participación en esta fiesta queretana, además es una deportista con discapacidad visual, que ha representado a México a nivel internacional.

Johana Alejandrina Ramos Aceves, llegó este sábado al Querétaro Centro de Congresos para completar su inscripción y recoger su kit de corredora, gracias a la invitación que le hicieron lo cual la tiene muy emocionada, pues será la primera vez que participe en la justa de nuestra ciudad, además del segundo evento en calle que participará, dentro de la distancia de los 21 kilómetros, en donde peleará por el primer lugar de su categoría.

“Muy emocionada porque es la primera vez que me invitan (al Querétaro Maratón) y fue de un día para otro y pues ya estamos aquí. Bien dicen que las cosas que no se planean son las mejores y vamos por ese primer lugar de los 21 kilómetros. Llevo siete años corriendo, pero en carreras de calle empecé con el medio maratón de Guadalajara 2022, empecé a correr a los 13 años y he ido a competencias nacionales e internacionales”.

Ramos Aceves es sin duda un ejemplo de vida para muchos, pues a sus 21 años ya ha representado a nuestro país a nivel internacional, lo que le ha dejado grandes satisfacciones y las mejores experiencias, siempre contando con e apoyo de su familia e invitó a las personas o atletas convencionales a que hagan deporte y su mejor esfuerzo.

“Participar en las competencias internacionales me ha dejado las mejores experiencias, porque es un orgullo representar al estado, al país y a tanta gente, mi familia está muy orgullosa de mí y me dan el apoyo al cien por ciento. Los límites solo son mentales y todo se puede, si nosotros podemos con mayor razón ustedes las personas convencionales”.

Johana Alejandrina Ramos Aceves, llegó acompañada de su guía Adrián Márquez, quién sin duda es parte importante tanto en la preparación como en la competencia de esta destacada atleta, que se encuentra registrada en el portal del Comité Paralímpico Internacional, lo que la convierte en una de las grandes figuras que reúne el Querétaro Maratón en su regreso a las calles, tras dos años de pandemia.