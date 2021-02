Vuelven a correr

Los usuarios de la deportiva Maquío regresaron con ánimo y siguiendo las medidas que indican las autoridades, sintiéndose seguros y felices de poder correr o caminar en la pista de atletismo.

Jaime González Ávila, originario de Taxco, Guerrero, llegó a San Juan del Río por cuestión de trabajo.

“Veo como mucha gente se divierte, goza de hacer ejercicio pues yo me animé, estoy en mi lucha de poder ponerme en forma, prevenir más que nada las enfermedades.

El también guardia de la Maquío, hizo la invitación a los usuarios a continuar con sus entrenamientos, ahora ya en la pista de atletismo. La deportiva se encuentra abierta de las 7:00 a las 20:00 horas.

“No se molesten venir después de las 20:00 horas porque nos vemos en la penosa necesidad de negarles la entrada. No traigan niños menores de 12 años son las indicaciones que se nos han dado y les negamos la entrada”, explicó.

Guadalupe Nieves Santiago es una de las usuarias de la pista de atletismo que gustosa volvió una vez que se dio el cambio de escenario b de la pandemia, siguiendo los protocolos que requiere el ingresar a la deportiva.

“Me gusta salir al aire libre, ejercitarme, estoy contenta de que nos hayan permitido regresar. Me siento segura de venir, no hay aglomeración de personas, los que venimos somos conscientes y guardamos distancia”, explicó Nieves, quien no descuidó sus entrenamientos y en casa realizó ejercicio en una bici estacionaria.

Los deportistas pueden hacer uso únicamente a la pista, sigue limitada el área de juegos y de box. Será en las próximas semanas, de acuerdo a lo que comunique la vocería oficial de gobierno del estado que amplíen los espacios.

Conscientes de que no hay que bajar la guardia y continuar con los cuidados, los usuarios portan correctamente su cubrebocas, al entrar, el personal de la deportiva regala gel antibacterial, además de guardar distancia como medidas de prevención de contagios.