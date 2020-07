Vuelven al dojan

Los taekwondoínes de Jaguares volvieron con gran actitud a los entrenamientos, dispuestos a llevar a cabo los protocolos de sanidad con el fin de cuidarse y cuidar a sus compañeros en el dojan informó el profesor Raúl Reséndiz Pérez director de la Academia de Ezequiel Montes.

“La actitud de los chicos ha sido muy positiva tras el regreso. Aunque los que aún no regresan están tristes porque sus papis no los han podido traer. Manejamos más horarios para los distintos niños y no saturar el dojan”, explicó el profesor.

Club Jaguares redobló esfuerzos por sanitizar diariamente las instalaciones, los equipos con los que entrenan los taekwonoínes

Quienes también han puesto de su parte son los padres de familia entablando una mejor comunicación con los profesores para reforzar las medidas de cuidado en el tema de la salud.

“No queda otra cosa más que no descansar, empezar con la recuperación para lo que se venga después de que pase lo de la pandemia y volver con todo a los eventos cuando se regularicen” declaró Reséndiz Pérez.

El desafío es continuar desarrollándose en esta arte marcial manejando la distancia entre sus compañeros con nuevos y dinámicos ejercicios, lo cual tiene muy entusiasmados a los pequeños y jóvenes.

De esta forma los deportistas regresaron a sus clases con el propósito de ser parte de la selección y cambiar de cintas.

Firmes en la disciplina, los taekwondoínes hacen caso de portar cubrebocas durante la clase y mantener distancia.

Sin duda el taekwondo fue un aliado de los jóvenes que les permitió reducir los niveles de estrés que llegaron a aumentar en confinamiento.

La Academia tiene horarios de lunes de 13:00 a 14:00 horas, más tarde de las 18:00 horas hasta las 21:00 horas. Los martes de las 18:00 horas hasta las 21:00 horas. Los miércoles de 14:00 a 15:00 horas, los jueves de 18:00 horas a las 21:00 horas y los viernes de las 14:00 a las 15:00 horas. Sábados se les da seguimiento a los chicos que van a competencias, de alto rendimiento.