Excluyen de Wimbledon a tenistas de Rusia y Bielorrusia

Londres, Inglaterra.- Los tenistas de Rusia y Bielorusia fueron excluidos de la edición de 2022 de Wimbledon, en respuesta a la invasión de Ucrania, anunció la dirección del Grand Slam londinense. La decisión afecta al número 2 del actual ranking de la ATP, el ruso Daniil Medvedev.

De esta manera, Wimbledon se ha convertido en el primer torneo de tenis en vetar la entrada de deportistas individuales, después de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) les prohibió jugar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup -antigua Copa Federación-.

"En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso saque el menor beneficio de la participación de tenistas rusos y bielorrusos", explicó el All England Lawn Tennis Club en un comunicado difundido este miércoles.

"Tenemos por tanto la intención, lamentándolo profundamente, de rechazar la inscripción de jugadores rusos y bielorrusos en Wimbledon", añadió.

Ian Hewitt, presidente del All England Club, explicó que entienden el "sufrimiento· por el que van a pasar los atletas por las decisiones que toman los líderes del régimen ruso", pero añadió que, dado el caché del torneo, no pueden permitir que éste se use como elemento de propaganda rusa.

Wimbledon se mostró abierto a cambiar esta decisión de aquí a junio si las circunstancias así lo permitieran.

La decisión de Wimbledon fue secundada por la Federación de Tenis británica (LTA, por sus siglas en inglés) y, además de no dejar participar a tenistas rusos y bielorrusos, tampoco les permitirá disputar los torneos de la gira de hierba en suelo británico.

"La LTA también reconoce que los atletas rusos y bielorrusos puede que no estén de acuerdo con las acciones de su Gobierno y que está situación va más allá de su control", indicó el organismo.

Los torneos en los que no podrán jugar estos tenistas son los siguientes: Birmingham, Nottingham, Queen's y Eastbourne.