XI Copa Zona Centro de Golf arrancó actividades en Querétaro

Arrancó la XI edición de la Copa Zona Centro de Golf, certamen con el cual inicia la temporada del MexGolf Junior Tour 2021/22, por lo que para esta ocasión se rompió récord de inscripciones, además de que se tiene la participación de 14 extranjeros quienes buscan fogueo para los diferentes torneos que tienen en puerta, por lo que serán sin duda días muy intensos pues la actividad concluye este domingo en nuestra entidad.

Para esta oportunidad, la ceremonia de inauguración se realzó el jueves en el Club Campestre El Campanario, una de las sedes de esta edición, en donde Fernando Lemmen Meyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf, quien agradeció la hospitalidad de El Campanario y del Club Campestre de Querétaro, sedes de la Copa, que se jugará del 23 al 26 de septiembre.

“Estamos haciendo una muy breve inauguración, no queremos cansar a estos jóvenes que van a competir en este nacional. No me resta más que agradecer a todos los papás por el entusiasmo. ¡Ustedes son los mejores promotores que tenemos en el golf!”.

El torneo es organizado por el Comité Nacional Infantil-Juvenil (CNIJ) de la FMG, por lo que esta gira se ha convertido en un referente para los jugadores internacionales, por lo que en esta edición competirán 14 extranjeros provenientes de Estados Unidos, España, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Kazakhstan y Costa Rica, lo que ayuda a que los jugadores nacionales y extranjeros se fogueen en campos de buena calidad, señaló Camilo Castiblanco, coach de la IJGA (International Junior Golf Academy).

“México tiene campos con características muy buenas. Se prestan para que el mundo y los jugadores de otros países vean el nivel de los campos y de los jugadores que tiene México en este momento. Es bueno que los mexicanos y los internacionales se fogueen y se den cuenta del nivel de juego que hay en diferentes lugares. México se ha destacado y ha aumentado la brecha de juego en los últimos años”.

En cuanto al interés, se dijo que se impuso récord de jugadores inscritos para esta décima primera edición por lo que en esta oportunidad se dieron cita un total de 336 jugadores, lo cual es muy bueno, así lo señaló José Antonio Salfa presidente del CNIJ, lo cual refleja el interés de los golfistas infantiles-juveniles de lograr trascender en este deporte.

“Hemos tenido en cada gira y en cada torneo una mayor participación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Hoy se vuelve a romper récord, con 336 participantes. Hace un par de años nos poníamos de meta en el CNIJ llegar a 250”.

En el tema de los premios, se dio a conocer que los primeros lugares del torneo, podrán ganar el derecho de representar a México y a la FMG en los torneos internacionales: Doral – Publix Junior Golf Classic, Campeonato Nacional Amateur de Golf Torneo Internacional y AJGA Rolex Tournament of Champions, además de que en esta XI Copa Zona Centro se repartirán 26 premios a torneos internacionales con apoyo de la Política de Reembolsos “Campeones UNIFIN”.