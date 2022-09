Xóchitl Rodríguez es la número uno

Todo esfuerzo tuvo su recompensa para Xóchitl Rodríguez Ruiz al lograr el título de campeona en fisicoculturismo de la categoría Mis Bikini 1.63 en el Mr Clásico que se desarrolló en el teatro del IMSS en Querétaro

Rodríguez inició en esta disciplina por tener un plan de alimentación, completo.

“Había muchas cosas de nutrición que desconocía, no comía correctamente ni a una hora establecida. Ahí me di cuenta que debía cambiar y mejorar mi alimentación, posterior a eso mi nutriólogo me sugirió empezar a entrenar, ya que, yo quería mejorar mi aspecto físico”, recuerda la campeona.

Es así que empezó a optar por un estilo de vida más fitness, lo que no le costó mucho ya que desde niña sus padres le inculcaron el deporte, practicando gimnasia olímpica, lo que le ayudó a adaptarse a una nueva disciplina.

La joven deportista debutó en la Copa CH, evento perteneciente a la feria de SJR 2022, competencia a la que recuerda sirvió de motivación a la Clásica, en donde quedó en los primeros lugares.

“No estaba en tiempo para competir porque la fecha era muy apresurada y al ser una atleta natural era complicado pero en 2 meses y medio di todo y trabajando en conjunto con mi nutriólogo quien me preparó pudimos tener buenos resultados, sin recurrir a los fármacos, ya que si bien mi complexión es el de una persona delgada, los parámetros para competir eran muy distintos a lo que yo tenía”, declaró.

La número uno precisó es el fisicoculturismo una de sus más grandes pasiones.

“Si pudiera definir esta disciplina fisicoculturismo sería esfuerzo, dedicación y pasión. Si no tuviera ninguna de estas palabras no habría conseguido colocarme donde estoy ahora”, señaló la campeona.

El camino que se trazó solo pudo realizarlo en compañía de un gran equipo.

“Desde que inicié esta aventura mi nutriólogo Tiziano Ramini, ha sido quien se ha encargado de cada proceso, modificando mí dieta, mi plan de entrenamiento y hasta la parte mental porque es un juego de emociones llevar a tu cuerpo a un nivel que desconoces. Y de Fernanda Bernal campeona en la categoría de Bikini Wellness quien cuidó cada detalle de la pasarela de poses”

“Sin duda formamos un equipo y es aquí donde se ve los resultados de nuestro trabajo y de mi partición en la competencia y a mi familia que siempre estuvo constante y preocupándose de que me sintiera bien en cada paso que daba”, agregó.

Planteándose nuevos retos, la número uno se prepara para continuar seguir trabajando para crecer diferentes grupos musculares siguiendo la línea natural sin farmacología, para dar un mejor papel el siguiente año.