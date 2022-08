Yael Arellano desea representar nuevamente a SJR en nacionales

Ejemplo de disciplina y dedicación es el voleibolista Jesús Yael Arellano Morales quien formó parte de la selección del estado en los Juegos Nacionales de Conade en Baja California dentro de la categoría 2002-2003 Juvenil Superior enfrentando a Nuevo León, Puebla y Michoacán.

Arellano es una persona que se propone retos y quien no renunció a alcanzar las metas. Para representar a Querétaro tuvo que abrirse camino, trabajar duro y reponerse de las adversidades.

“Fue una experiencia positiva, fue el primer nacional de varios regionales que no se pudieron concretar y esta vez si. La experiencia fue muy bonita me agradó enfrentarme con gente mayor, experimentada. De varios que han ido a nacionales, que están en la selección nacional fue una experiencia muy bonita que espero vivir otras más”, detalló el deportista.

Deportes Ganan jornada de voleibol San Juan del Río

“Tuvimos algunos problemas como equipo no se pudieron juntar algunos compañeros por el trabajo, la escuela pero en sí logramos hacer un buen papel regular. No me encantó del todo pero se pudo trabajar”, explicó el joven.

Yael volvió a su ciudad natal para arrancar preparación para el ciclo a sus último Juegos Nacionales 2022-2023, con el apoyo de los entrenadores, Sara Morales y Edgar Bárcenas Olguin.

“Me estoy preparando para la siguiente olimpiada 2003-2004 es mi última estoy jugando con un equipo de Querétaro, Águilas, nos vamos a unir, espero este año se pueda llegar al nacional, pasar al regional y hacer un gran papel año y concretarlo y pasar de la fase de grupos”, agregó Arellano.