36 preguntas que enamoran a cualquiera

Enamorarse o conquistar a alguien no es una tarea fácil ya que por lo general tendemos a enamorarnos de personas que cumplan ciertos criterios y si a eso le sumamos que vivimos en la era de la información y las redes sociales, resulta mucho más difícil definir un criterio sobre qué nos gusta o no de alguien.

Uno de los factores claves para enamorarse y enamorar a una persona es entablar un espacio de intimidad, conseguir ese vínculo de complicidad y confianza que despierte esa emoción intensa, mágica y especial que solo el amor provoca y con este juego de palabras que The New York Times en Español y Pictoline han desarrollado en 36 tarjetas cada una con preguntas clave, que tú y la persona de tu interés se harán frente a frente, te aseguramos que en solo una hora el amor despertará.

¿En qué consiste?

Foto: Cortesía | cbc.ca

Este cuestionario forma parte de un experimento de 1997 creado por el científico Arthur Aron de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, sobre cómo crear intimidad entre dos extraños en un laboratorio bajo ciertas condiciones controladas y para ello creo un cuestionario de 36 preguntas cuyo objetivo era puramente académico en un contexto experimental y de laboratorio.

En 2015, la escritora Mandy Len Catron experimentó con ella misma las 36 preguntas y escribió un artículo titulado “Para enamorarte de alguien, haz esto” ( To Fall in Love with Anybody, Do This), publicado en The New York Times, el cual se convirtió en uno de los artículos más populares de ese año. En él, relató que se enamoró y no solo aprendió cosas de la persona con quien lo hizo, sino de ella misma.

¿Cómo funcionan las tarjetas?

Foto: Cortesía | Pinterest

Es importante aclarar que las preguntas contenidas en las tarjetas son sobre temas muy íntimos y personales que muy probablemente ni parejas ya consolidadas se hayan planteado nunca, por lo que te recomendamos que si haces la prueba con un desconocido y percibes incomodidad, es mejor dejarlo. Pero si notas que se crea cierta complicidad y el ambiente es lo bastante cómodo como para facilitar el diálogo, vale la pena que sigas adelante. Si tienes pareja, será muy interesante realizar la prueba.

A simple vista puede parecer un simple juego pero cada pregunta hará salir los miedos, las necesidades personales, los defectos y las virtudes de cada uno, lo que provocará que puedan verse como igual, reflejarse y comprenderse.

¿Cómo hacer las preguntas?

Foto: Cortesía | es.aleteia.org

Primero que nada debes elegir un lugar tranquilo. Una vez que inicien las preguntas se harán en voz alta, por turnos. Tanto tú como la otra persona, deberán dar su respuesta ante la pregunta formulada y mantener el contacto visual en todo momento.

Las tarjetas están divididas en tres series de preguntas, por lo que cada que termine una serie deberán tomar un descanso y decidir si quieren seguir o no con la siguiente serie.

Primera serie de preguntas

Segunda serie de preguntas

Tercera serie de preguntas

¿Te atreves a probarlo?